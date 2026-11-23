В октябре 2026 года в департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО обратился житель региона, который не смог добиться от подрядчика выполнения оплаченных работ.

Как сообщили в ведомстве, 22 июля мужчина заключил договор на изготовление и установку автомобильного навеса стоимостью 2 миллиона тенге. Однако к концу октября исполнитель так и не выполнил обязательства в полном объёме. Заказчик неоднократно пытался связаться с предпринимателем, но на звонки и сообщения тот не отвечал.

21 октября мужчина направил исполнителю официальную письменную претензию, но ответа не получил, а деньги ему не вернули. После этого, 30 октября, он подал заявление в департамент с просьбой провести проверку.

По итогам разбирательства предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали за нарушение законодательства о защите прав потребителей, а именно за игнорирование письменной претензии. После вмешательства госоргана бизнесмен дал пояснение и пообещал завершить все работы по договору в течение 30 календарных дней.

В департаменте напоминают предпринимателям о необходимости соблюдать требования Закона РК "О защите прав потребителей" и обязательно отвечать на письменные претензии клиентов в установленный законом 10-дневный срок.