Как платить меньше за свет: семь приборов, на которые стоит обратить внимание

Даже если выключать свет в пустых комнатах и стараться реже пользоваться бытовой техникой, счета за электроэнергию могут оставаться высокими. Причина иногда кроется в приборах, которые продолжают потреблять электричество незаметно для владельцев.

Некоторые устройства расходуют энергию даже в режиме ожидания, а другие значительно увеличивают потребление из-за неправильной эксплуатации. Рассказываем, на какую технику стоит обратить внимание и как уменьшить расходы без серьезных ограничений, передает МойГород.

1. Телевизор и приставки

Современные телевизоры после выключения с пульта зачастую не отключаются от электросети полностью, а переходят в режим ожидания. Это позволяет быстрее включать устройство и сохранять работу отдельных функций.

Электричество также могут потреблять подключенные телевизионные приставки, игровые консоли и медиаплееры. Особенно если они продолжают загружать обновления или выполнять фоновые задачи.

Как сэкономить: отключайте телевизор и дополнительные устройства от сети при длительном отсутствии. Для удобства можно использовать сетевой фильтр с выключателем. При этом не стоит обесточивать технику во время установки обновлений.

2. Компьютер и ноутбук

Настольный компьютер, оставленный включенным на всю ночь, продолжает расходовать электроэнергию, даже если за ним никто не работает. Потребление зависит от комплектующих, нагрузки и настроек энергосбережения.

Ноутбуки обычно экономичнее стационарных компьютеров, однако подключенные мониторы, колонки и другая периферия тоже могут увеличивать общий расход.

Как сэкономить: настройте автоматический переход в спящий режим и отключение экрана. Если компьютер не понадобится несколько часов, его лучше выключить. Для длительного отсутствия подойдет полное отключение от сети.

3. Холодильник

Холодильник работает круглосуточно, поэтому его вклад в ежемесячное потребление электричества может быть существенным.

Особенно много энергии могут расходовать старые модели, холодильники с изношенными уплотнителями дверей и приборы, установленные вплотную к источникам тепла.

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Если дверца закрывается неплотно, внутрь постоянно поступает теплый воздух. Компрессору приходится включаться чаще, чтобы поддерживать заданную температуру.

Как сэкономить: проверьте уплотнители, обеспечьте вентиляцию вокруг холодильника и не ставьте внутрь горячую еду. Для холодильного отделения обычно рекомендуется температура около +4 °C, для морозильного — около −18 °C.

4. Электрический водонагреватель

Бойлер может стать одним из самых энергозатратных приборов в доме, особенно если им пользуется большая семья.

Электричество расходуется не только на первоначальный нагрев воды, но и на поддержание ее температуры. Даже когда горячей водой никто не пользуется, бак постепенно теряет тепло.

На расход влияют объем водонагревателя, качество теплоизоляции, температура нагрева и количество использованной воды.

Как сэкономить: установите разумную температуру нагрева в соответствии с инструкцией производителя, устраните протечки горячей воды и используйте экономичные душевые насадки. Не следует надолго снижать температуру накопительного бойлера до небезопасных значений из-за риска размножения бактерий.

5. Электрический обогреватель

С наступлением холодов обогреватели способны заметно увеличить счет за электроэнергию.

Например, прибор мощностью 2 кВт при непрерывной работе в течение пяти часов израсходует 10 кВт·ч. Если использовать его ежедневно в таком режиме, за 30 дней получится 300 кВт·ч.

Фактический расход зависит от мощности, термостата, температуры помещения и продолжительности работы.

Как сэкономить: используйте термостат, закрывайте щели в окнах и дверях, а также не перегревайте помещение. Не накрывайте обогреватель одеждой и не оставляйте его работать без присмотра, если инструкция этого не допускает.

6. Стиральная машина

Значительная часть электроэнергии при стирке расходуется на нагрев воды. Поэтому программы с высокой температурой могут потреблять больше электричества, чем стирка при 30–40 °C.

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Дополнительные расходы возникают, когда машинку запускают несколько раз ради небольшого количества вещей или постоянно используют длительные программы без необходимости.

Как сэкономить: выбирайте температуру с учетом рекомендаций на ярлыках одежды, используйте экономичные программы и старайтесь загружать барабан рационально, не превышая допустимый вес белья.

7. Электрочайник

Электрочайник отличается высокой мощностью, но обычно работает всего несколько минут. Поэтому сам по себе он не обязательно относится к главным потребителям электричества в квартире.

Однако привычка многократно кипятить полный чайник ради одной чашки увеличивает расход энергии.

Например, для нагрева одного литра воды примерно с 20 до 100 °C теоретически требуется около 0,093 кВт·ч без учета потерь. При постоянном повторном кипячении ненужного объема дополнительные затраты постепенно накапливаются.

Как сэкономить: наливайте столько воды, сколько действительно необходимо, соблюдая минимальный уровень, указанный производителем. Своевременно удаляйте накипь и не включайте чайник повторно без необходимости.

Как узнать, какие приборы расходуют больше всего электричества

Чтобы определить главных потребителей, необязательно отказываться от привычной техники. Для начала достаточно выяснить мощность устройств и время их работы.

Расход электроэнергии рассчитывается по формуле:

Мощность прибора (кВт) × время работы (часы) = расход (кВт·ч).

Например, обогреватель мощностью 1,5 кВт за четыре часа непрерывной работы потребит 6 кВт·ч. Если он работает так ежедневно, за месяц расход составит 180 кВт·ч.

Приборы с термостатом могут периодически отключать нагрев, поэтому реальное потребление бывает ниже расчетного максимума.

Для более точной проверки можно использовать бытовой ваттметр, который подключается между розеткой и электроприбором. Он позволяет увидеть, сколько электричества устройство расходует во время работы и в режиме ожидания.

Что действительно поможет уменьшить счета

Наибольшую экономию обычно дает не отключение маленьких индикаторов, а сокращение времени работы мощных нагревательных приборов, правильная эксплуатация холодильника и разумное использование горячей воды.

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Режим ожидания телевизоров, приставок и другой электроники тоже имеет значение, но его вклад часто гораздо меньше, чем расход электрического отопления или водонагревателя.

Поэтому прежде чем менять бытовые привычки, полезно определить, какие именно устройства потребляют больше всего энергии. Это поможет снизить расходы без ущерба для повседневного комфорта.