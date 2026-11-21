Большинство неправильно пользуется прищепками: зачем на самом деле нужны два отверстия

Обычные бельевые прищепки кажутся совершенно простыми предметами, конструкция которых не требует особого внимания. Однако даже в такой привычной вещи есть детали, предназначение которых известно далеко не каждому. Например, небольшие отверстия в пластиковых прищепках могут выполнять разные функции, а правильное использование зажимов помогает аккуратнее развешивать одежду и уменьшать следы на ткани, передает МойГород.

Разобраться в особенностях конструкции стоит не только из любопытства: несколько простых правил помогут сохранить внешний вид вещей после стирки и облегчить их глажку.

Для чего нужны два отверстия на прищепках

Если внимательно рассмотреть обычную пластиковую прищепку, можно заметить два отверстия разного размера. Одно находится ближе к пружине, примерно в центральной части конструкции, а другое — возле концов, которыми зажимают одежду.

Согласно описанию такой конструкции, отверстия предназначены для разных задач.

Маленькое отверстие располагается ближе к пружине и может использоваться для крепления прищепки на бельевой веревке или перекладине сушилки. Это позволяет зафиксировать сам зажим на конструкции для сушки.

Фото: Canva

Большое отверстие находится ближе к зажимным концам. Оно связано с конструкцией фиксатора и позволяет размещать ткань между частями прищепки.

Если неправильно располагать одежду и веревку или зажимать их в одной точке, на ткани могут оставаться характерные следы. После высыхания это проявляется в виде вмятин, полосок и заломов, которые иногда приходится разглаживать утюгом.

Поэтому при развешивании белья стоит обращать внимание не только на силу зажима, но и на то, как именно расположена прищепка.

Почему прищепки имеют такую конструкцию

Форма бельевых прищепок обусловлена не только удобством использования, но и особенностями их производства.

Во-первых, отверстия позволяют уменьшить количество материала, необходимого для изготовления изделия. Благодаря этому прищепки становятся легче, а производители могут экономить пластик или древесину.

Во-вторых, конструкция влияет на распределение нагрузки и работу подвижных частей. При нажатии на прищепку ее половинки должны свободно двигаться, а после отпускания — возвращаться в исходное положение под действием пружины.

Похожий принцип используется и в деревянных прищепках. Для их изготовления часто применяют березу: эта древесина достаточно прочная, хорошо поддается обработке и при правильной подготовке меньше склонна к растрескиванию. В отличие от некоторых других пород, она также не содержит большого количества смол, которые могли бы испачкать белье.

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При этом деревянные изделия требуют ухода: из-за постоянного контакта с влагой и солнечными лучами они могут темнеть, деформироваться и со временем терять прочность.

Как развешивать одежду, чтобы на ней не оставались следы

Даже правильно подобранные прищепки не гарантируют, что на ткани не появятся заломы. Многое зависит от материала одежды и места, за которое ее закрепляют.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут аккуратнее сушить разные вещи:

Футболки и кофты. Лучше закреплять их за нижний край или другие прочные участки. Если подвешивать одежду за плечи, мокрая ткань под собственным весом может растянуться, а на ней могут остаться следы от зажимов.

Брюки и джинсы. Для сушки можно использовать нижнюю часть штанин. В таком положении ткань расправляется под собственным весом, а лишняя влага постепенно стекает вниз.

Платья и юбки. Лучше выбирать пояс или прочные боковые швы. Эти участки обычно способны выдерживать нагрузку от мокрой одежды и меньше подвержены деформации.

Носки и нижнее белье. Их удобно закреплять за резинку или эластичный край. Так можно избежать повреждения основной части изделия и заметных следов на ткани.

Перед тем как развешивать белье, рекомендуется хорошо встряхнуть каждую вещь после стирки. Это поможет расправить складки, образовавшиеся в барабане стиральной машины, и сделает одежду аккуратнее после высыхания.

Фото: Canva

Также важно учитывать цвет ткани. Темные вещи желательно сушить в тени: продолжительное воздействие прямых солнечных лучей может привести к выцветанию материала.

Еще одна полезная привычка — убирать прищепки с бельевой веревки после завершения сушки. Деревянные изделия под воздействием дождя и солнца могут темнеть и оставлять пятна на светлой одежде. Пластиковые прищепки со временем становятся хрупкими, особенно если постоянно находятся под прямыми солнечными лучами, поэтому их тоже лучше хранить в сухом месте.

Помогают ли прищепки быстрее высушить одежду

Правильное размещение вещей действительно может повлиять на продолжительность сушки. Когда одежда свободно висит и не соприкасается с веревкой или другими предметами большой площадью, вокруг нее лучше циркулирует воздух.

Это способствует более равномерному испарению влаги. Особенно важно учитывать этот момент при сушке плотных вещей — джинсов, полотенец и постельного белья. Если ткань не скручивается и не складывается в несколько слоев, ей проще просохнуть со всех сторон.

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Таким образом, даже такая привычная вещь, как бельевая прищепка, имеет свои конструктивные особенности. Правильное расположение зажимов, выбор подходящих участков ткани и соблюдение простых правил сушки помогут сохранить одежду в хорошем состоянии и сократить количество складок после стирки.

Часто задаваемые вопросы

Зачем на бельевых прищепках делают два отверстия?

Они являются частью конструкции прищепки и могут использоваться для разных целей. Меньшее отверстие расположено ближе к пружине, а большее — возле зажимных концов. Их назначение зависит от конкретной модели изделия.

Как правильно пользоваться бельевыми прищепками?

При развешивании одежды важно надежно фиксировать ткань и не пережимать ее в одном месте. Футболки лучше закреплять за нижний край, брюки — за штанины, а юбки — за пояс. Перед сушкой вещи желательно встряхнуть, чтобы расправить складки.

Почему после прищепок на одежде остаются следы?

Вмятины и заломы могут появляться из-за слишком сильного зажима, особенностей материала или неправильного выбора места крепления. Чтобы уменьшить риск появления следов, используйте прищепки на прочных участках ткани и не затягивайте их сильнее, чем необходимо.