ЗКО накроют дожди и сильный ветер: чего ждать от погоды 22 ноября

Дожди синоптики прогнозируют почти во всех западных регионах.

По данным РГП "Казгидромет", 22 ноября в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, туман и порывистый ветер 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью ожидается +5.

Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют в Атырауской области. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +6.

В Актюбинской области ожидаются сильный дождь, туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +10 градусов, ночью прогнозируют снег, гололед и до -5 градусов.

Погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью +7.