Телефонные аферисты и авторы фейковых аккаунтов начали массово выдавать себя за работников Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В пресс-службе АРРФР предупредили казахстанцев, что злоумышленники используют реальные имена и должности сотрудников ведомства, чтобы выманивать у людей деньги.

Преступники действуют по двум основным сценариям. В первом случае они обещают помочь с возвратом похищенных сбережений или выплатой компенсаций, но просят заранее оплатить комиссию, страховку или "сбор за инкассацию". Во втором - давят на страх: сообщают о якобы заведенном уголовном деле и предлагают за вознаграждение "урегулировать вопрос" или закрепить за человеком личного куратора от госоргана.

Чего сотрудники финрегулятора не делают никогда

В ведомстве подчеркивают: любое требование перевести деньги от имени Агентства - стопроцентный обман. Чтобы не попасться на уловки, казахстанцам стоит запомнить несколько правил работы госоргана:

Никаких ботов и посредников . У АРРФР нет официальных Telegram-ботов, чатов или сторонних аккаунтов для проведения финансовых операций и возврата средств.

. У АРРФР нет официальных Telegram-ботов, чатов или сторонних аккаунтов для проведения финансовых операций и возврата средств. Никаких сборов и инвестиций. Сотрудники регулятора не предлагают вложить деньги, не принимают платежи и не берут комиссии за разблокировку счетов.

Сотрудники регулятора не предлагают вложить деньги, не принимают платежи и не берут комиссии за разблокировку счетов. Никаких уголовных дел. Агентство не ведёт следствие, не занимается оперативно-розыскной деятельностью и не имеет полномочий закрывать уголовные дела против граждан - это работа исключительно правоохранительных органов.

Как защитить свои деньги

Если вам позвонили или написали в мессенджере от имени сотрудника финрегулятора, сразу прекращайте разговор. Не называйте собеседникам реквизиты банковских карт, пароли, ИИН или коды из SMS, даже если вам присылают фотографии служебных удостоверений и бланки с государственной символикой.

Всю информацию о работе ведомства проверяйте только на официальном сайте или в верифицированных соцсетях АРРФР, а о попытках вымогательства сразу сообщайте в полицию.

