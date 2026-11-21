По данным аналитического канала Data Hub, который ссылается на Бюро национальной статистики АСПиР РК, в октябре стоимость электроэнергии выросла на 3,4% по сравнению с сентябрем. Это самый заметный месячный скачок за последние семь месяцев после отмены моратория на повышение тарифов на комуслуги.

В первые три месяца после снятия ограничений — с апреля по июнь — тарифы оставались без изменений. Повышение началось в июле: к этому времени антимонопольный орган рассмотрел первые заявки от энергопередающих организаций и утвердил новые расценки. С тех пор стоимость электроэнергии продолжает расти. При этом подорожание зафиксировали только в пяти регионах страны, включая Алматы, Алматинскую область и Шымкент. В остальных 15 регионах тарифы не изменились.

Важно учитывать, что октябрьские показатели статистики отражают повышение, которое произошло ещё в сентябре. Это связано с особенностями расчёта индекса потребительских цен: ведомство использует данные коммунальных квитанций, которые выставляют уже после окончания расчетного периода.

Напомним, тариф на электроэнергию могут поднять и в ЗКО. ТОО "ЗапКаз РЭК" направило заявку на изменение расценок на передачу и распределение электрической энергии. Сейчас документы и расчеты монополиста рассматривает Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по ЗКО..

На сегодня действующий среднеотпускной тариф ТОО "ЗапКаз РЭК" равен 33,69 тенге за 1 кВт·ч без налога на добавленную стоимость и 39,08 тенге с НДС (ставка налога - 16%). В своей заявке предприятие просит утвердить проект нового тарифа на уровне 37,09 тенге за 1 кВт·ч без НДС, а с учетом налога сумма достигнет 43,02 тенге. Таким образом, рост может превысить 10%.