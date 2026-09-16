Тариф на электричество могут поднять в Уральске

В настоящее время документы и расчеты монополиста находятся на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по ЗКО.

В Западно-Казахстанской области энергоснабжающая компания ТОО "ЗапКаз РЭК" направила заявку на изменение тарифа на передачу и распределение электрической энергии. В настоящее время документы и расчеты монополиста находятся на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) по ЗКО.

На сегодняшний день действующий среднеотпускной тариф ТОО "ЗапКаз РЭК" составляет 33,69 тенге за 1 кВтч без налога на добавленную стоимость и 39,08 тенге с НДС (НДС составляет 16%). В своей заявке предприятие просит утвердить проект нового тарифа в размере 37,09 тенге за 1 кВтч без НДС.С НДС эта цифра будет составлять 43,02 тенге. Таким образом, рост может составить более 10%.

Как пояснили в ДКРЕМ по ЗКО, заявка рассматривается в установленные законом сроки. В случае необходимости этот срок может быть продлен.

Напомним, что волна заявок от коммунальных предприятий региона продолжается. Ранее с аналогичным намерением существенно поднять стоимость своих услуг в ДКРЕМ обратилось ТОО "Батыс су арнасы".

Сейчас средний тариф на услуги водоснабжения составляет 194,42 тенге, а на услуги водоотведения - 279,72 тенге без учета НДС. В заявке водоканала указаны 373,53 и 484,02 тенге без НДС соответственно.

Итоговое решение по обеим заявкам и предельные уровни тарифов ДКРЕМ обнародует по завершении всех предусмотренных законодательством процедур и публичных слушаний.

К слову, с 1 октября уральцы будут платить больше за вывоз мусора. Отныне эта услуга будет обходиться в 659 тенге на одного жителя благоустроенного сектора и 672 тенге для жителя частного сектора.