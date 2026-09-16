Как выглядят современные детские сады в сёлах ЗКО

Проект "Культурный ЗКО" посещает не только культурные объекты районов, но и знакомится с развитием инфраструктуры сёл. В рамках поездки команда побывала в детском саду, чтобы увидеть, как растут и учатся самые маленькие граждане страны.

Мы находимся в селе Бурлин Бурлинского района: здесь в 2016 году построили детский сад на 140 мест. Пространство полностью зонировано - есть отдельные игровые зоны, столовые зоны для приёма пищи, а также спальни и учебные помещения. В просторном и светлом актовом зале старшая группа проводит занятия с использованием интерактивной доски.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Интерьер вокруг методисты создали своими руками. В каждом уголке детей ждет своя история: от музыкальных инструментов до макетов юрт и космоса.

- Ясли-сад "Аксункар" был построен в 2016 году за счет компании КПО. Детсад рассчитан на 140 детей. В настоящее время здесь работают шесть групп, прием продолжается. Обучение проводится на двух языках - казахском и русском. На сегодняшний день работают 20 педагогов. Всего в штате 40 человек, это жители села. Дефицита кадров нет, воспитателей хватает. Дети занимаются творчеством, рисованием, математикой, казахским языком, физкультурой и музыкой согласно графику, - рассказала Динара Айтимова.

Отопление в садике автономное, что позволяет в любую погоду регулировать температуру в помещениях. Также здесь есть собственный сад и огород: воспитанников приучают к труду, а выращенный урожай используют на кухне. Территория на улице также разделена по группам - для каждого возраста оборудовали отдельные площадки с беседками для игр.

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе: рассказали о великих кюйши, посмотрели на барханы и лечебное озеро. Увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казахстана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях там принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.