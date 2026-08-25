Вошел в ТОП-50: как визит-центр меняет туризм Бокеевской Орды

Пару лет назад в музейном комплексе Хан Орда построили визит-центр. До этого момента туристы добирались практически без навигации.

Сегодня знакомство с историей начинается уже с визит-центра. Именно здесь путешественники могут познакомиться с картой всех достопримечательностей, забронировать экскурсию и получить ответы на интересующие вопросы. Для гостей работает сувенирная лавка, оборудованы зоны отдыха, а для самых маленьких посетителей предусмотрена детская игровая комната.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

При строительстве визит-центра особое внимание уделили его внешнему облику. Новое здание гармонично вписали в исторический ансамбль музейного комплекса - как и старинные постройки, оно выполнено из дерева и сохраняет архитектурный стиль Бокеевской Орды.

- Визит-центр был открыт в 2023 году при поддержке КПО. Это новое здание, а не исторический памятник, его открыли, чтобы встречать гостей. Наша достопримечательность и фотозона для туристов — традиционная юрта. Недавно к нам приезжали гости из Америки, часто бывают туристы из России и разных городов Казахстана. А совсем недавно здесь 20 дней снимали фильм, - рассказала экскурсовод Айжан Аскарова.

Популярность музейного комплекса продолжает расти. Только в 2025 году его посетили почти 24 тысячи человек. Визит-центр вошёл в топ-50 региональной карты туристификации в рамках Государственной программы развития туризма и сохранения историко-культурного наследия Республики Казахстан.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Одновременно с визит-центром было построено и административное здание, выполненное в едином историческом стиле. Здесь работают сотрудники музея-заповедника, размещены служебные кабинеты, конференц-зал, а также фондохранилище. Несмотря на традиционный внешний облик, здание оснащено всеми современными инженерными коммуникациями.

Напомним, в предыдущих материалах мы рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Показали, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Также мы побывали в районном центре Бокейординского района и показали, чем он живет сегодня. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учаться с садика и до 11 класса.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.