Как работает врачебная амбулатория в отдаленном Бокейординском районе

Одним из самых значимых объектов в селе Бисен Бокейординского района стала современная врачебная амбулатория. Здесь созданы все условия для комфортной работы медиков и приема пациентов. Здесь есть собственная машина скорой помощи, дневной стационар на десять коек, лаборатория, а также светлые и просторные кабинеты. Здание полностью газифицировано и оснащено всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

- Врачебная амбулатория поселка Бисен начала свою работу с декабря 2012 года. Нам ее построили за счёт компании КПО. Здесь работают 1 врач общей практики и 5 медсестёр, одна акушерка, лаборант и фельдшер, - рассказала врач общей практики Айгерим Кумаргали.

Для жителей здесь доступны процедурный и прививочный кабинеты, физиотерапевтическое отделение и экспресс-лаборатория. Дневной стационар еженедельно принимает в среднем от десяти до пятнадцати пациентов. Для отдаленного сельского округа такая амбулатория имеет особое значение: теперь за многими обследованиями и медицинскими услугами людям не приходится преодолевать десятки километров.

В предыдушем материале мы показали как выглядит районный центр Бокейординского района. А в новом покажем природу края, где сохранили последнюю ханускую ставку.

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - удивительном крае с богатейшим наследием и самобытной культурой, который при поддержке компании КПО раскрыл свои тайны шире. А до этого рассказали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.