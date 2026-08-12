Бокейординский район: маршрут длиной в два века

550 километров от Уральска, пески Нарына, старинный сосновый бор и последняя ханская ставка. Бокейординский район — место, где история Казахстана сохранилась не только в книгах, но и в зданиях, лесах и самой степи. Здесь открылись первая светская школа казахской степи, первая больница, аптека и метеостанция. А в Хан Орде до наших дней сохранился комплекс последней ханской ставки. При поддержке компании КПО мы отправились в один из самых необычных районов Западно-Казахстанской области.

Дорога в Бокейординский район

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Добраться сюда удобнее всего через Казталовский район. Сегодня практически весь маршрут проходит по хорошей асфальтированной дороге. Из Уральска до районного центра Бокейорды — около 550 километров. Еще совсем недавно такая поездка была настоящим испытанием. Когда трасса была грунтовой, дорога до Сайхина могла занимать до десяти часов. Жителей выручала малая авиация — самолет преодолевал это расстояние примерно за час. Через Сайхин также проходили пассажирские поезда. Со временем авиарейсы отменили, а с 2019 года здесь перестали останавливаться и поезда.

Сегодня путешествие начинается с Сайхина — административного центра Бокейординского района. На первый взгляд это обычное степное село. Но именно эта территория сыграла огромную роль в истории казахского народа.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В Бокейординском районе сегодня живут около 15 тысяч человек. История района начинается в 1801 году, когда была образована Бокеевская Орда — казахское ханство, существовавшее в составе Российской империи. Последним правителем Орды стал Жангир-хан. Он вошел в историю как реформатор, уделявший большое внимание образованию, медицине, торговле и государственному управлению.

Именно при Жангир-хане в степи появились учреждения, которые для того времени были настоящим прорывом. В Ханской ставке работали школа, больница, аптека и метеорологическая станция. Здесь постепенно формировалась новая система образования и управления, которая заметно отличалась от традиционного уклада кочевой степи.

Сайхин: железная дорога и водонапорная башня

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сам Сайхин появился значительно позже — в начале XX века, во время строительства Рязано-Уральской железной дороги. Железная дорога изменила жизнь этого отдаленного степного края. Станция стала важным транспортным пунктом, а в годы Великой Отечественной войны через нее на фронт отправляли военную технику, а обратно вывозили раненых.

Один из главных символов Сайхина — старинная водонапорная башня. Ее построили более ста лет назад. Во время Сталинградской битвы в башню попала авиабомба, однако сооружение устояло. Сегодня водонапорная башня считается памятником инженерной архитектуры и одной из визитных карточек села.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Современный Сайхин полностью газифицирован и обеспечен централизованным водоснабжением. Основой экономики района остаются животноводство и предпринимательство.

Хан Орда — среди песков и сосен

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Чем ближе к селу Хан Орда, тем сильнее меняется пейзаж. Трудно поверить, что мы все еще на территории Западно-Казахстанской области. Вокруг появляются настоящие песчаные барханы, уходящие к горизонту. Здесь совсем другая природа — пески, ветер, степная растительность и сосновый лес.

Особенность Хан Орды — Ординский сосновый бор. Его появление связано с решением Жангир-хана остановить наступление песков на ханскую ставку. В XIX веке по его указу здесь начали высаживать хвойные и лиственные деревья. Территорию взяли под охрану, запретив вырубку леса и выпас скота. Саженцы и семена Жангир-хан заказывал через свои торговые и дипломатические связи с Российской империей. Часть растений выращивали в собственном питомнике, созданном при Ханской ставке. Отсюда молодые деревья высаживали в Нарынских песках.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Некоторые образцы первых семян сегодня хранятся в музее-заповеднике в Хан Орде. По приглашению хана сюда приезжали ученые, агрономы и лесоводы из Российской империи и Европы. Они помогали подобрать породы деревьев, способные выжить в суровых условиях песчаной степи.

В 1890 году здесь было основано Ординское лесничество — одно из первых в Казахстане. Лесоводы продолжили дело Жангир-хана: высаживали обыкновенную и крымскую сосну, дуб, акацию и тополь. Сегодня Ординский сосновый бор занимает более 16 тысяч гектаров. Некоторым соснам уже 100–150 лет.

Лес выполняет не только природоохранную, но и историческую функцию. Он по-прежнему сдерживает наступление песков. Ординский лес входит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана, а лесоводы продолжают высаживать здесь новые деревья.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Ландшафт здесь постоянно меняется. Из-за сильного ветра пески могут буквально менять очертания с каждым днем. При этом всего в нескольких метрах под землей находятся пресные грунтовые воды. Благодаря им в Нарынских песках растут саксаул, джузгун и другие растения.

Именно сочетание воды, растительности и особенностей рельефа на протяжении веков делало Нарын одним из лучших зимних пастбищ для кочевников. Но в XX веке эта территория стала известна не только благодаря природе.

Почему Хан Сор каждый год меняет свой облик

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Еще одно необычное место Бокейординского района — Хан Сор. Это бессточная озерная котловина, которая постепенно превращается в солончак. Весной она наполняется талыми водами и сезонными подземными источниками. Но с наступлением жары вода начинает испаряться, оставляя после себя плотную белоснежную корку соли.

На ее фоне особенно эффектно смотрятся песчаные барханы Нарынских песков и зеленый массив уникального соснового бора Хан Орды. Местные жители иногда ходят по солончаку босиком. Считается, что соль помогает при болях в суставах. Название Хан Сор тесно связано с историей Букеевской Орды. Когда-то эти земли входили во владения Жангир-хана, а неподалеку в XIX веке была основана Ханская ставка.

Фото Жулдызхан Хасангалиева

Сегодня Хан Сор привлекает не только своей историей, но и необычными пейзажами. В зависимости от времени года и количества воды его поверхность меняется — от водной глади, отражающей небо, до белоснежного солончака с причудливыми узорами из соляных кристаллов.

Особенно эффектно здесь бывает на рассвете и закате, когда белая поверхность солончака отражает небо и окружающий пейзаж. Лучшее время для поездки — поздняя весна или ранняя осень. Летом здесь стоит сильная жара. Выезжать на солончак на автомобиле не рекомендуется: под тонкой соляной коркой может скрываться вязкий грунт, в котором машина легко увязнет.

Капустин Яр: соседство с секретным полигоном

Фото предоставили в музее Хан Ордасы

В советское время совсем рядом с Бокейординским районом находилась одна из самых секретных территорий СССР — полигон Капустин Яр. Он появился в 1946 году. Здесь испытывали первые советские баллистические ракеты, позднее — ракеты средней дальности и космическую технику. До строительства Байконура с полигона запускали геофизические и метеорологические ракеты, в том числе с животными на борту. Испытания проводились для изучения возможностей будущих космических полетов.

Но для жителей Бокейординского района соседство с полигоном стало тяжелым испытанием. На протяжении десятилетий в Нарынские пески падали отделяющиеся части ракет. Вместе с ними на землю попадали остатки ракетного топлива и другие вещества. Это вызывало обеспокоенность состоянием почвы, воды и окружающей среды. Во второй половине XX века часть жителей была вынуждена покинуть свои дома. Экологические проблемы постепенно стали одной из самых болезненных тем для местного населения. Именно тогда возникло общественное движение «Нарын». Его участники добивались прекращения испытаний и возвращения земель людям.

После распада Советского Союза территория полигона значительно сократилась. Казахстан и Россия заключили соглашения об аренде отдельных испытательных площадок. В последние годы часть земель постепенно возвращается Казахстану. Некоторые территории уже используются в хозяйственных целях, другие вошли в состав государственного природного резервата "Бокейорда".

Легенды Нарына

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

У Нарынских песков есть не только официальная история, но и своя мифология. Одна из самых известных местных легенд рассказывает о призрачном караване. Говорят, что во время песчаной бури или в лунную ночь в пустыне можно увидеть силуэты людей и верблюдов, медленно уходящих за горизонт. Старейшины предупреждали: если в песках услышишь звон колокольчиков, не стоит идти на этот звук. Согласно легенде, призрачный караван способен увести путника далеко в глубь Нарына.

В советские годы появились и другие истории. Во время испытаний на Капустином Яре жители замечали в небе необычные вспышки и огни. Не зная о происходящем на полигоне, люди принимали их за миражи или даже неопознанные летающие объекты. Так реальные события постепенно становились частью местных легенд.

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - удивительном крае с богатейшим наследием и самобытной культурой, который при поддержке компании КПО раскрыл свои тайны шире. А до этого рассказали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.