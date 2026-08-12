ИИ будет помогать казахстанцам находить работу

В Казахстане планируют внедрить систему, которая с помощью искусственного интеллекта будет подбирать гражданам подходящие вакансии с учетом их навыков и ситуации на рынке труда. Полностью запустить сервис во всех регионах страны планируют до конца 2026 года. Об этом на заседании правительства рассказал министр труда и социальнойной защиты населения Аскарбек Ертаев. По его словам, новая система должна изменить привычный подход к поиску работы.

Теперь не только человек будет искать вакансию — система сама сможет предложить ему подходящие варианты. ИИ будет определять граждан, которым нужна работа, и отправлять им уведомления через приложения eGov и Enbek.kz или SMS с номера 1414. Система сможет подбирать вакансии не только в своем регионе, но и в других областях страны. Также гражданам будут предлагать обучение, переподготовку и участие в программах переселения. При этом человека будут сопровождать до момента стабильного трудоустройства.

Сервис уже запустили в пилотном режиме в Павлодарской области. В июле там отправили 39 тысяч SMS по вопросам трудоустройства. В результате работу нашли 962 человека. В сентябре сервис планируют запустить в Мангистауской области, а до конца года — во всех 20 регионах Казахстана. Аналогичная функция будет доступна и в мобильном приложении Aitu.