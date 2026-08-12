В Атырау полицейский плевался и курил возле подъезда

Его сняли на видео.

В Атырау на видео сняли полицейского, который курил и плевался у подъезда. Видеоролик опубликовали в Instagram-паблике nurlan_zhunasov.

- Ваш сотрудник весь проход в подъезд заплевал, - пишет пользователь сети. - Перед законом все равны, надеюсь, его штрафанут за это. Ненавижу, когда плюются, весь подъезд обхаркали, невозможно зайти, - пишет еще один пользователь.

В комментариях ответил департамент полиции Атырауской области:

- По данному факту проведена соответствующая проверка. За курение в общественном месте и плевок в неустановленном месте сотрудник полиции привлечён к административной ответственности, - говорится в сообщении департамента.

Также в ведомстве уточнили, что стражи порядка обязаны соблюдать требования законодательства. Сотрудники, допустившие правонарушения, привлекаются к ответственности на общих основаниях.