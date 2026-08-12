Салық төлеуден жалтарған күдікті Кореяда ұсталды

Қаржылық мониторинг агенттігі салық пен бюджет, өзге де міндетті төлемдерді төлеуден жалтарған Ұлан Байболовты Кореядан Қазақстанға экстрадициялады. Қолға түскен күдікті ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған.
— Қылмыстық әрекет мынадай жолмен жүзеге асырылған: кәсіпорындар сатып алынып, жалған басшылардың атына қайта тіркелген, олардың банк шоттары арқылы қаржы операциялары жүргізілген, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізіліп, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Осы тәсілде пайдаланылған кәсіпорындардың бірі «Сфера» ЖШС. 2014 жылы Ұлан Байболов аталған серіктестік директорының орынбасары қызметіне тағайындалған, – деп хабарлады Қаржылық мониторинг агентігінің ресми өкілі Ернар Тайжан.
Топ мүшелері қылмыстық жолмен серіктестерінің есеп айырысу шоттарынан 2,5 миллиард теңгеден астам қаржыны қолма-қол ақшаға айналдырған. Бұдан бөлек, қосымша есептелшен салық көлемі бір миллиард теңгеден асып жығылады.
Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолданыпты. Агенттік: «Тергеу жалғасып жатыр, өзге ақпарат Қылмыстық кодекстің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды»,– деп қысқа қайырды.