Новая техника от Rostselmash

Rostselmash представил новинку на ежегодной выставке AgroFest 2026 – зерноуборочный комбайн Т500

Rostselmash, совместно со своим представителем ТОО «ОралАгро», привлек внимание гостей выставки AgroFest 2026. ТОО «ОралАгро» является официальным дилером Rostselmash на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей, и специализируется на реализации сельскохозяйственной техники, запасных частей и комплектующих. К тому же, имеет профессиональную команду сервисного обслуживания.

– Мы представляем компанию Rostselmash и её зерноуборочный комбайн Т500, сочетающий в себе передовые технологии и лаконичную простоту конструкции. Он имеет свои преимущества перед выпущенными ранее машинами: мощный шести цилиндровый двигатель в 360 лошадиных сил. Новая машина шестого класса. Его фишка в том, что он имеет два барабана, один за одним, что улучшает обмолот и частоту выхода зерна. Гораздо больше площадь сепарации, обмолота и очистки, – рассказывает коммерческий директор ТОО «ОралАгро» Антон Александрович. – В этом году мы произвели легализацию на заводе ЧК «Kazrost Engineering» в городе Кокшетау, и начинаем сборку в Казахстане. Данный комбайн можно оформить через АО «КазАгроФинанс» по программе «Льготный лизинг», которая дает условия – 5% годовых на семь лет с первоначальным взносом 10%. Субсидии предоставляются государством: 30% от полной стоимости комбайна. На Т500 уже есть предзаказы

Зерноуборочный комбайн Т500 впервые был представлен на юбилейной 10-ой международной специализированной выставке-демонстрации «Казахстанский День поля Jana Dala / Green Day 2026», которая недавно прошла в Акмолинской области.

В каждом агроформировании Западного Казахстана имеется зерноуборочная техника Rostselmash. Так, в Байтерекском районе директор ТОО «Погодаево» Андрей Иванович Борсо давно уже знаком с данной компанией не понаслышке и ежегодно посещает выставки и презентации техники.

– Впервые я сел за штурвал комбайна в 1978 году, это был СК-5 «НИВА» – советский самоходный зерноуборочный комбайн второго поколения, серийно производившийся тогда компанией Rostselmash. И с тех пор я не изменяю этому производителю. И до сих пор пользуюсь их техникой: три комбайна VECTOR 410, новая модель трактора. Эти сельскохозяйственные машины родные, доступные и по цене оптимальны. По крайней мере, я доволен! Также все специалисты, механизаторы, комбайнеры в моем хозяйстве любят машины этого бренда и считают ремонтопригодными. Ещё хочется отметить и сервисные центры, которые ведут обслуживание с первого дня покупки, консультируют по телефону и быстро приезжают по вызову, – отметил аграрий. – Площадь моего небольшого хозяйства занимает 2 300 га земли, на которых выращиваю зерновые культуры – озимую и яровую пшеницу, из масличных – сафлор, из бобовых – нут. В этом году урожай озимых хороший, помогли дожди и благоприятная солнечная погода. Засеяно ими было где-то 350 га, а получили где-то около 40 ц по кругу. Конечно же, благодаря отличной технике, за которой хорошо ухаживают механизаторы. Свое хозяйство техникой я обеспечил в достаточном количестве. Ну, а на будущее: будем развиваться, будем и планировать. Я постоянно приезжаю на этот Агро фестиваль, чтобы ознакомиться с техникой, с новыми позициями в отношении применения удобрений, химии, ну, и, пообщаться с коллегами.

По словам агрария п.Курмангазы ТОО «Хаменское» Александра Яковлевича Лихачева, который сеет большой выбор культур: пшеницу яровую и озимую, чечевицу зеленую и красную, просо красное и желтое, ячмень, сафлор и подсолнечник, у него в хозяйстве разная техника Rostselmash, а такие мероприятия помогают познакомиться с новинками в агробизнесе, обменяться опытом.

– Здесь много чего интересного и нового узнаешь. Совмещаешь приятное с полезным. Техника помогает, облегчает работу на полях, нам надо где-то 5 400 га косить. С машинами Rostselmash я познакомился, еще будучи пацаном, в 15 лет, штурвальным на комбайне работал. Прежде чем стать директором ТОО я три года проработал штурвальным и три года комбайнером, по специальности инженер-механик, закончил Западно-Казахстанский сельхоз институт. В 1988 году меня избрали председателем колхоза Курмангазы. На сегодняшний день закупили пять комбайнов VECTOR, три трактора Rostselmash. Думаю, еще будем приобретать – урожайность растет. Техника Rostselmash производится в России, они наши соседи, и поэтому любые запасные части для машин можно легко приобрести в любое время. А еще комфорт: в кабине стоит кондиционер, есть холодильник: постоянно охлажденная вода в наличии у комбайнера. Намного быстрее на ней убирается урожай, – отмечает Лихачев.

Сегодня предприятие Rostselmash обладает всем спектром новейших технологий для полного цикла выпуска наиболее сбалансированной и эффективной продукции, включая ее конструкторскую разработку. В составе производственной базы – собственные литейные, мехообрабатывающие, сварочно-окрасочные и сборочные мощности. На всех этапах выпуска сельхозтехники: от конструкторских разработок до ее сервисного обслуживания применяются наиболее актуальные технологические решения, позволяющие быстро внедрять в серию продукты, максимально ориентированные на пожелания потребителей, полностью отвечающие самым высоким требованиям аграрного бизнеса, учитывающие актуальные тенденции агромашиностроения.