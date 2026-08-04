Светлая память Ивану Степановичу Гапичу

С глубокой скорбью воспринял известие об уходе Ивана Степановича Гапича - ветерана Великой Отечественной войны, почетного работника органов прокуратуры, обладателя высшей государственной награды Республики Казахстан "Халық қаһарманы".

Для всех нас Иван Степанович был примером стойкости, трудолюбия, жизненной мудрости и настоящей человеческой порядочности. Он принадлежал к великому поколению победителей, которое прошло через страшные испытания Великой Отечественной войны, а затем своим самоотверженным трудом поднимало огромную страну из руин, строило города, воспитывало молодежь и передавало нам бесценные жизненные уроки.

За годы работы в Западно-Казахстанской области мне неоднократно посчастливилось встречаться с Иваном Степановичем. Особенно памятны ежегодные встречи 9 Мая на площади Победы в Уральске, где мы поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и их семьи с праздником. Рядом с Иваном Степановичем всегда были его боевые товарищи и друзья - Мухтар Ажигулович, Бисен Жумагалиевич, Хамза Абдрахманович, Минжан Габдулович Абдрахманов, Павел Романович Букаткин, Михаил Яковлевич Мачевский, Вениамин Пантелеевич Скаленко, Семен Акимович Данилин, а также замечательные женщины из клуба "Фронтовички" во главе с Алевтиной Тимофеевной Митрохиной, Лидией Игнатьевной Губановой и многими другими. Каждая такая встреча была настоящим уроком патриотизма, мужества и любви к Родине.

Особое место в памяти занимает 2023 год, когда Иван Степанович отметил свой 100-летний юбилей. В тот день его лично поздравил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, посетив ветерана у него дома в Уральске. В теплой домашней атмосфере состоялся искренний разговор. По словам снохи ветерана Валентины Николаевны, после поздравления президента Иван Степанович произнес ответную речь с присущими ему ясностью мысли, прекрасной дикцией и внутренним достоинством. Выслушав его, президент с улыбкой отметил: "Вам бы сейчас с трибуны выступать". Рядом в тот день находились аким области Нариман Торегалиев и ветеран труда Жайсан Акбай.

Именно после этой исторической встречи президентом Республики Казахстан, за его огромные трудовые и боевые заслуги был подписан указ о присвоении Ивану Степановичу высшего почетного звания "Халық қаһарманы". В то время, работая в правительстве, мне выпала большая честь по поручению главы государства доставить эту высокую государственную награду в Уральск для ее торжественного вручения и лично сообщить Ивану Степановичу эту радостную новость. Это один из тех моментов, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Каждый год 24 июня Иван Степанович, как участник легендарного Парада Победы 1945 года, собирал своих родных, друзей и соратников, чтобы вместе отметить эту историческую дату. Мы всегда с удовольствием принимали участие в этих встречах, поздравляли ветерана, общались, вспоминали прошлое и благодарили его поколение за мирное небо.

Даже после моего назначения на дипломатическую службу мы продолжали поддерживать связь. Каждый год я обязательно звонил Ивану Степановичу в день рождения и поздравлял его также с государственными праздниками. В этом году, поздравляя его с Днем Победы, я пообещал, что обязательно приеду и навещу лично.

Судьба подарила мне такую возможность. В этом году 19 июля я прилетел в Уральск вместе с семьей и детьми, которые родились в этом городе, чтобы встретиться с Иваном Степановичем. Поднявшись на второй этаж дома, где он живет, я увидел удивительную картину: у входа в квартиру нас, стоя, с радостной улыбкой встречал 103-летний Иван Степанович, а рядом находился его многолетний друг, 99-летний Жайсан Акбай. Эта встреча еще раз показала силу духа, жизненную стойкость и высокую культуру поколения победителей, вызывающие глубокое уважение.

За чашкой чая мы долго беседовали, вспоминали годы совместной работы и дорогих сердцу ветеранов. Тогда трудно было представить, что эта встреча станет нашей последней.

Я искренне благодарен судьбе за возможность знать Ивана Степановича Гапича, человека светлой души, неиссякаемого жизнелюбия, оптимизма и огромного сердца. Такие люди навсегда остаются нравственным ориентиром для общества. Их жизнь это пример беззаветного служения Родине, верности долгу и любви к людям.

Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах. Пусть его жизненный путь вдохновляет наше и будущие поколения казахстанцев на честное служение своей стране.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ивана Степановича. Желаю им крепкого здоровья, душевных сил и стойкости в эти тяжелые дни.

Особые слова благодарности хочу адресовать снохе ветерана Валентине Николаевне и его внуку Игорю, которые на протяжении многих лет с огромной любовью, заботой и уважением ухаживали за нашим героем. Благодаря их вниманию и теплу Иван Степанович был окружен настоящей семейной заботой и любовью до последних дней своей жизни.

Вечная память Герою.

Алтай Кульгинов