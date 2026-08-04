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Социум

Что изменится в правилах въезда и пребывания иностранцев в Казахстане

Иностранцы смогут получать электронные разрешения на въезд в Казахстан.
Кристина Кобина
Что изменится в правилах въезда и пребывания иностранцев в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Изменения предложило внести Министерство внутренних дел, опубликовав проект поправок в правила въезда и пребывания иммигрантов на портале "Открытые НПА".  Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Проект предусматривает выдачу электронных разрешений на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Согласно документу, МВД предлагает выдавать иностранным гражданам и лицам без гражданства электронное разрешение на въезд в Казахстан.

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- Обеспечивается прозрачность, оперативность и полнота учета миграционных потоков, - говорится в проекте.

Проект также предусматривает дифференцированную плату за оформление электронного разрешения.

- Дифференциация платы за оформление электронного разрешения позволит аккумулировать сервисные средства для бесперебойного технического обслуживания, модернизации цифровой инфраструктуры и защиты персональных данных, - поясняется в документе. 

Запуск новой системы планируется проводить постепенно. По данным МВД, внедрение электронных разрешений рассчитано на период с августа по декабрь 2026 года. Такой график, как считают разработчики проекта, позволит подготовить логистические мощности и пограничную инфраструктуру к работе в новом формате на всех типах пунктов пропуска.

Правила въезда и пребывания иностранцев приводят в порядок, чтобы они точно совпадали с обновленным Законом "О миграции населения". Кроме того, все формулировки и понятия в правилах обновили с учетом изменений в Конституции Казахстана.

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