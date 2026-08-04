Травматический пистолет и миллионы: в Актобе задержали вымогателей

В Актобе полицейские задержали троих парней, которые отобрали у местного жителя телефон, а затем требовали с него огромную сумму денег. Вымогателей взяли с поличным при передаче наличных, сообщает департамент полиции Актюбинской области.

- В полицию обратился горожанин и рассказал, что группа молодых людей угрожает ему и требует отдать крупную сумму. Стражи порядка быстро вычислили подозреваемых и задержали их прямо в момент передачи денег. Как выяснилось, еще в конце 2025 года парни отобрали у потерпевшего мобильник, а позже решили навариться на нем еще сильнее, потребовав два миллиона тенге, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что при обыске дома у одного из задержанных нашли целый арсенал: травматический пистолет, нож и патрон 16-го калибра. Сейчас оружие и боеприпас отправили на экспертизу. Полицейские завели уголовное дело по факту вымогательства. Идет следствие, подозреваемые задержаны.