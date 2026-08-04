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Социум Экономика

По 50 тысяч тенге на ребенка: кто в ЗКО может получить помощь к 1 сентября

В регионе проходит традиционная республиканская акция "Дорога в школу".
Кристина Кобина
По 50 тысяч тенге на ребенка: кто в ЗКО может получить помощь к 1 сентября
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Акция "Дорога в школу" в этом году она проходит с 1 августа по 30 сентября. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Саягуль Галиева. 

По её словам, главная задача кампании - поддержать детей из уязвимых категорий семей и сделать так, чтобы 1 сентября каждый ребенок сел за парту с улыбкой и полным комплектом необходимых принадлежностей.

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Кому положена помощь?

За счет средств местного бюджета из Фонда всеобщего обязательного образования материальную помощь могут получить:

  • Дети из семей, получающих адресную социальную помощь (АСП).
  • Дети из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (хотя АСП они не оформляли).
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях.
  • Дети из семей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.
  • Другие категории школьников, которым помощь необходима по решению школьной комиссии (в этом случае члены комиссии выезжают на дом и составляют акт).

Как получить выплату?

Механизм максимально прозрачен и удобен для родителей: деньги поступают адресно, а семьи сами решают, где и что купить. Куда обращаться: Родителям нужно подать заявление на имя директора школы, в которой учится ребенок.

Как подтвердить категорию:

  • По 1 и 2 категориям данные подтверждает Центр карьеры.
  • По 3 категории работают органы опеки.
  • По 4 категории необходима справка от ДЧС.
  • По 5 категории решение принимает школьный коллегиальный орган (комиссия).

После одобрения родители открывают специальный банковский счет, на который поступают деньги. После покупки формы, обуви и канцелярии родителям нужно предоставить в школу кассовые чеки.

Завместитель главного педагога области отметила, что в этом году из Фонда всеобуча на подготовку детей к школе предусмотрено 422 миллиона тенге.

- На сегодняшний день финансовую поддержку уже ощутили семьи 876 учащихся - на их счета перечислено 45 миллионов тенге. Сумма выплаты на одного ребенка составляет 50 851 тенге. Эти средства полностью покрывают расходы на школьную форму, спортивный костюм, обувь и канцелярские наборы, - пояснила Саягуль Галиева. 

Если вы хотите присоединиться к благотворительной акции в качестве спонсора или у вас возникли вопросы по получению помощи, подробную информацию можно получить в Управлении образования Западно-Казахстанской области по телефону: 8 (7112) 51-50-23.

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