По 50 тысяч тенге на ребенка: кто в ЗКО может получить помощь к 1 сентября

Акция "Дорога в школу" в этом году она проходит с 1 августа по 30 сентября. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Саягуль Галиева.

По её словам, главная задача кампании - поддержать детей из уязвимых категорий семей и сделать так, чтобы 1 сентября каждый ребенок сел за парту с улыбкой и полным комплектом необходимых принадлежностей.

Кому положена помощь?

За счет средств местного бюджета из Фонда всеобщего обязательного образования материальную помощь могут получить:

Дети из семей, получающих адресную социальную помощь (АСП).

Дети из малообеспеченных семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (хотя АСП они не оформляли).

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях.

Дети из семей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

Другие категории школьников, которым помощь необходима по решению школьной комиссии (в этом случае члены комиссии выезжают на дом и составляют акт).

Как получить выплату?

Механизм максимально прозрачен и удобен для родителей: деньги поступают адресно, а семьи сами решают, где и что купить. Куда обращаться: Родителям нужно подать заявление на имя директора школы, в которой учится ребенок.

Как подтвердить категорию:

По 1 и 2 категориям данные подтверждает Центр карьеры.

По 3 категории работают органы опеки.

По 4 категории необходима справка от ДЧС.

По 5 категории решение принимает школьный коллегиальный орган (комиссия).

После одобрения родители открывают специальный банковский счет, на который поступают деньги. После покупки формы, обуви и канцелярии родителям нужно предоставить в школу кассовые чеки.

Завместитель главного педагога области отметила, что в этом году из Фонда всеобуча на подготовку детей к школе предусмотрено 422 миллиона тенге.

- На сегодняшний день финансовую поддержку уже ощутили семьи 876 учащихся - на их счета перечислено 45 миллионов тенге. Сумма выплаты на одного ребенка составляет 50 851 тенге. Эти средства полностью покрывают расходы на школьную форму, спортивный костюм, обувь и канцелярские наборы, - пояснила Саягуль Галиева.

Если вы хотите присоединиться к благотворительной акции в качестве спонсора или у вас возникли вопросы по получению помощи, подробную информацию можно получить в Управлении образования Западно-Казахстанской области по телефону: 8 (7112) 51-50-23.