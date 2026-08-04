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Социум

Казахстанский бизнес получил приоритет в нацпроектах

Премьер-министр поручил наращивать экспорт.
Арайлым Усербаева
Казахстанский бизнес получил приоритет в нацпроектах
Фото KZgovernment

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявила о формировании комплексной системы поддержки отечественных производителей и увеличения их доли на внутреннем рынке.

По словам главы Кабмина, казахстанские предприятия теперь пользуются первоочередным правом при реализации товаров и услуг в рамках государственных, национальных и инфраструктурных проектов.

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Для бизнеса созданы ключевые условия:

  • Налоговые льготы и другие государственные меры поддержки;
  • Приоритетный доступ к крупным инфраструктурным и национальным проектам;
  • Стимулы для запуска новых производств и расширения действующего бизнеса.

-Теперь необходимо обеспечить устойчивый рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке и расширить экспорт казахстанских товаров, - подчеркнул Олжас Бектенов.

совещание Правительство

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