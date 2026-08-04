Казахстанский бизнес получил приоритет в нацпроектах

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявила о формировании комплексной системы поддержки отечественных производителей и увеличения их доли на внутреннем рынке.

По словам главы Кабмина, казахстанские предприятия теперь пользуются первоочередным правом при реализации товаров и услуг в рамках государственных, национальных и инфраструктурных проектов.

Для бизнеса созданы ключевые условия:

Налоговые льготы и другие государственные меры поддержки;

Приоритетный доступ к крупным инфраструктурным и национальным проектам;

Стимулы для запуска новых производств и расширения действующего бизнеса.