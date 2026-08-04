Казахстанский бизнес получил приоритет в нацпроектах

На заседании Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявила о формировании комплексной системы поддержки отечественных производителей и увеличения их доли на внутреннем рынке.
По словам главы Кабмина, казахстанские предприятия теперь пользуются первоочередным правом при реализации товаров и услуг в рамках государственных, национальных и инфраструктурных проектов.
Для бизнеса созданы ключевые условия:
- Налоговые льготы и другие государственные меры поддержки;
- Приоритетный доступ к крупным инфраструктурным и национальным проектам;
- Стимулы для запуска новых производств и расширения действующего бизнеса.
-Теперь необходимо обеспечить устойчивый рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке и расширить экспорт казахстанских товаров, - подчеркнул Олжас Бектенов.