В Уральске пройдет шоу дронов: полицейские перекроют улицу

Сегодня, 4 августа, в 21:00 на площади Первого президента в уральске пройдет Open Air (концерт под открытым небом - прим. автора). На сцене будут выступать Кабдол и Jazzdauren, а завершит вечер шоу дронов. Вход бесплатный.

Между тем, в связи с проведением мероприятия на площади Первого Президента в Уральске временно ограничат движение для автотранспорта.

По информации акимата города, проезд будет закрыт по улице Казыбек би - на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би. Движение ограничат 4 августа с 17:00 до 11:00 5 августа.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.