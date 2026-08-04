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Социум

В Уральске пройдет шоу дронов: полицейские перекроют улицу

Движение будет ограничено до 11.00 5 августа.
Арайлым Усербаева
В Уральске пройдет шоу дронов: полицейские перекроют улицу
Изображение предоставлено акиматом Уральска

Сегодня, 4 августа, в 21:00 на площади Первого президента в уральске пройдет Open Air (концерт под открытым небом - прим. автора). На сцене будут выступать Кабдол и Jazzdauren, а завершит вечер шоу дронов. Вход бесплатный.

Между тем, в связи с проведением мероприятия на площади Первого Президента в Уральске временно ограничат движение для автотранспорта. 

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По информации акимата города, проезд будет закрыт по улице Казыбек би - на участке от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би. Движение ограничат  4 августа с 17:00 до 11:00 5 августа.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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