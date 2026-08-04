Более 20 казахстанских стримеров наказали за мат и оскорбления во время эфиров

В погоне за просмотрами и лайками во время трансляции они матерились, непристойно вели себя и оскорбляли других людей.

МВД продолжает зачистку казахстанского сегмента соцсетей от запрещенного контента. В погоне за лайками и донатами авторы устраивают опасные пранки, матерятся и оскорбляют людей на глазах у тысяч зрителей, включая детей. На сегодня по всей республике к ответственности уже привлекли более 20 стримеров, сообщает Polisia.kz.

Вот лишь несколько недавних примеров:

Шымкент: 48-летний Ербол Дуйсенбаев матерился во время эфира в TikTok - арест на 10 суток.

Талдыкорган: 44-летняя Гульмира Касенова вновь попалась на мате в прямом эфире (ранее её уже наказывали за то же самое) - назначен административный штраф.

Павлодар: 26-летний Аслан Амантаев матерился за рулем и не пристегнул ремень безопасности прямо во время трансляции - арест на 20 суток.

Туркестан: Блогер Баян Шанкеева (bayan_kyz, fatima.sh0000, fatima_s003) материлась и вела себя агрессивно в эфире - назначен административный штраф.

В МВД подчеркивают, что рейды против нарушителей цифрового пространства будут продолжены.