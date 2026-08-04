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Социум

Ушел из жизни ветеран войны из ЗКО Иван Гапич

Ему было 103 года.
Арайлым Усербаева
Ушел из жизни ветеран войны из ЗКО Иван Гапич
Фото со страницы Нариана Турегалиева в Instagram

В Западно-Казахстанской области скорбят об утрате. На 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и труда, обладатель звания "Халық Қаһарманы" Иван Степанович Гапич. Об этом сообщил глава региона Нариман Турегалиев.

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. На фронтах Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии, а также стал участником Парада Победы в Москве.

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В послевоенные годы Иван Степанович отдал много лет честной и созидательной службе в органах прокуратуры. Его жизненный путь, наполненный боевым подвигом и честным трудом, стал настоящим примером стойкости духа и патриотизма для многих поколений.

Соболезнования семье и близким легендарного ветерана выразил аким ЗКО Нариман Турегалиев:

-При каждой встрече аксакал всегда давал свое теплое напутствие (бата), желая мира нашей земле и благополучия народу. Он внес неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Выражаю глубокие соболезнования семье Гапич и всем жителям нашего региона. Светлая память о его подвиге и ярком образе навсегда останется в сердцах казахстанцев, - написал Нариман Турегалиев на своей странице в Instagram. 

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