Ушел из жизни ветеран войны из ЗКО Иван Гапич

В Западно-Казахстанской области скорбят об утрате. На 104-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и труда, обладатель звания "Халық Қаһарманы" Иван Степанович Гапич. Об этом сообщил глава региона Нариман Турегалиев.

Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. На фронтах Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Украины, Польши и Чехословакии, а также стал участником Парада Победы в Москве.

В послевоенные годы Иван Степанович отдал много лет честной и созидательной службе в органах прокуратуры. Его жизненный путь, наполненный боевым подвигом и честным трудом, стал настоящим примером стойкости духа и патриотизма для многих поколений.

Соболезнования семье и близким легендарного ветерана выразил аким ЗКО Нариман Турегалиев: