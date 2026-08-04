Реконструкция каналов и новые скважины: как в ЗКО решают проблему с водой

В акимате ЗКО прошло совещание под председательством главы региона Наримана Турегалиева. На нем обсудили, как в области исполняют комплексный план развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

Как сообщил руководитель областного управления природных ресурсов Марат Молдашев, утвержденный правительством план включает 148 мероприятий. В регионе уже завершили модернизацию Кировского водохранилища, водохранилищ в районе сел Чиров, Аяк и Жаксыбай, а также ремонт Мамайского гидроузла.

Сейчас идет реконструкция каналов Жанибек, Жайыкбай и Жайык-Шалкар. По проекту строительства Джанибекского (Жалпакталского) водохранилища проводятся конкурсные процедуры.

В этом году в сельском хозяйстве с применением водосберегающих технологий планировали орошать 12 тысяч гектаров. В областном акимате заверили, что план выполнили более чем на 100%. За последние три года площадь таких земель выросла на 4 874 гектара, а к 2030 году показатель хотят довести до 36 200 гектаров.

Чтобы решить проблему с дефицитом специалистов, в прошлом году в ЗКАТУ имени Жангир хана открыли программу "Гидромелиорация". Местные специалисты уже проходят повышение квалификации в Китае и вузах Казахстана, а студенты практикуются в местном филиале "Казводхоза".

Водоснабжение и ЖКХ В сфере водоснабжения и водоотведения реализуют четыре проекта на 5,8 млрд тенге - модернизируют две водопроводные и две канализационно-насосные станции и бурят пять водяных скважин.

По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ Беимбета Мусина, все объекты сдадут до начала отопительного сезона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что более 12 млрд тенге потратят на берегоукрепительные работы и реконструкцию канала в ЗКО.