Самолет с известными футболистами разбился после матча: никто не выжил

4 мая 1949 года итальянский футбол пережил одну из самых страшных трагедий в своей истории. Самолет, на борту которого находились игроки легендарного «Гранде Торино», потерпел катастрофу во время возвращения из Португалии. Погибли 31 человек — футболисты, тренеры, руководители клуба, журналисты и члены экипажа, передает МойГород.

На тот момент «Торино» был не просто сильной футбольной командой. Клуб доминировал в итальянском футболе, а его игроки составляли основу национальной сборной. Гибель практически всего состава стала ударом не только для клуба, но и для всей страны, которая всего несколько лет назад пережила Вторую мировую войну и только начинала восстанавливаться.

Команда, которую называли «Гранде Торино»

История великого «Торино» началась еще до трагедии. Президент клуба Ферруччо Ново постепенно собрал команду, которая в первой половине 1940-х годов превратилась в главную силу итальянского футбола.

«Торино» в сезоне 1948/1949

В сезоне 1942/43 «Торино» выиграл чемпионат Италии и Кубок Италии, став первым итальянским клубом, которому удалось оформить такой дубль. После окончания войны команда продолжила доминировать: с 1945 по 1949 год она четыре раза подряд становилась чемпионом страны.

Всего в период своего расцвета «Гранде Торино» завоевал пять чемпионских титулов и один Кубок Италии.

Особое место в команде занимал капитан Валентино Маццола. Именно он считался главным лидером «Торино». Рядом с ним играли Эцио Лоик, Гульельмо Габетто, Франко Оссола, Ромео Менти, Вирджилио Марозо, Марио Ригамонти и другие футболисты, ставшие звездами итальянского футбола.

Масштаб команды хорошо показывает один факт: 11 мая 1947 года в матче сборных Италии и Венгрии десять из одиннадцати игроков итальянской команды представляли «Гранде Торино».

Поэтому к концу 1940-х годов «Торино» воспринимался как основа итальянской сборной.

Последняя поездка

Весной 1949 года команда уверенно двигалась к очередному чемпионскому титулу. После выездного матча против «Интера» игроки отправились в Португалию.

Причиной поездки стала товарищеская встреча с «Бенфикой». Идея провести этот матч возникла после знакомства капитанов двух команд — Валентино Маццолы и Франсишку Феррейры. Португальский футболист собирался завершать карьеру, и хотел провести прощальную игру против сильного итальянского клуба.

Разбившийся самолёт в день катастрофы

Матч состоялся 3 мая 1949 года в Лиссабоне. «Торино» проиграл со счетом 3:4, после чего команда должна была возвращаться домой.

На следующий день игроки и сопровождавшие их люди поднялись на борт трехмоторного самолета Fiat G.212 авиакомпании Avio Linee Italiane.

Никто из них не знал, что это будет последний полет.

Плохая погода и последние минуты полета

4 мая самолет направился в сторону Италии. В районе Турина погодные условия были тяжелыми: наблюдались низкая облачность, дождь и туман.

В 17:05 самолет потерпел катастрофу. Воздушное судно столкнулось с подпорной стеной возле базилики Суперги.

Все находившиеся на борту погибли. Всего — 31 человек.

Читайте также: Самолет с туристами разбился после сообщения о чрезвычайной ситуации

Официальная история клуба указывает, что после последнего контакта с радиостанцией самолет оказался в условиях плохой видимости. Среди возможных факторов назывались плохая погода и неисправность высотомера. При этом обстоятельства катастрофы десятилетиями становились предметом обсуждений и реконструкций.

Катастрофа произошла буквально в нескольких километрах от места, куда команда направлялась после возвращения домой. Но из-за тумана экипаж не смог вовремя распознать опасность.

Кто погиб

На борту находились 18 футболистов «Торино».

Среди них был капитан Валентино Маццола — один из самых известных итальянских футболистов своего поколения. Вместе с ним погибли Валерио Бачигалупо, Альдо и Дино Балларины, Эмилио Бонджорни, Эузебио Кастильяно, Рубенс Фадини, Гульельмо Габетто, Руджеро Грава, Джузеппе Грецар, Эцио Лоик, Вирджилио Марозо, Данило Мартелли, Ромео Менти, Пьеро Оперто, Франко Оссола, Марио Ригамонти и Джулио Шуберт.

Погибли также тренеры Эрнст Эгри Эрбштейн и Лесли Ливесли, массажист Оттавио Кортина и представители клуба.

Кроме того, на борту находились три спортивных журналиста — Ренато Казальборе, основатель газеты Tuttosport, Ренато Тосатти из Gazzetta del Popolo и Луиджи Каваллеро из La Stampa.

Четырьмя другими погибшими стали члены экипажа: пилот Пьерлуиджи Мерони, бортинженер Челесте Д'Инка, второй пилот Чезаре Бьянкарди и радист Антонио Панграци.

Почему погибли почти все звезды «Торино»

Одной из особенностей этой трагедии стало то, что на борту находилась практически вся основная команда.

Однако несколько футболистов не отправились в Португалию и тем самым избежали катастрофы.

Второй вратарь Ренато Гандольфи уступил место Дино Балларину. Защитник Сауро Тома пропустил поездку из-за травмы колена. Молодой Луиджи Гандольфи также не летел с основной командой.

Последствия катастрофы

Президент клуба Ферруччо Ново остался дома из-за тяжелой бронхопневмонии. Не отправился в поездку и известный спортивный комментатор Николо Карозио — он должен был присутствовать на конфирмации своего сына.

Таким образом, несколько случайных обстоятельств буквально разделили людей на тех, кто оказался на борту, и тех, кто остался в живых.

Последний чемпионский титул

Трагедия произошла в тот момент, когда «Торино» практически обеспечил себе очередное чемпионство.

После катастрофы итальянская футбольная федерация признала клуб чемпионом сезона 1948/49. Однако оставшиеся матчи команда провела молодежным составом.

И здесь произошло еще одно символическое событие. Соперники «Торино» также выпускали на поле молодежных игроков, выражая уважение погибшим футболистам.

Молодежный состав «Торино» выиграл все четыре оставшихся матча. Таким образом, клуб завершил сезон на первом месте и получил свой пятый подряд чемпионский титул.

Это был последний чемпионский титул той великой команды — уже без нее.

Полмиллиона человек на прощании

6 мая 1949 года в Турине состоялись похороны погибших.

Гробы были выставлены в Палаццо Мадама. Проститься с футболистами пришли сотни тысяч людей. По данным официальной истории клуба, на похоронах присутствовали около 500 тысяч человек.

Для Италии, пережившей войну и тяжелые послевоенные годы, эта трагедия имела особое значение.

Монумент погибшим футболистам у базилики Суперга

«Гранде Торино» воспринимался как символ страны, которая пыталась вернуться к нормальной жизни. Футболисты были национальными героями, а их команда — источником гордости для миллионов людей.

Теперь почти весь этот символ оказался уничтожен за несколько секунд.

Что произошло с «Торино» после катастрофы

После трагедии клубу пришлось фактически начинать все заново. В следующем сезоне состав пришлось формировать практически с нуля, а другие итальянские клубы помогали «Торино», передавая ему игроков.

Спортивное наследие погибшей команды оказалось настолько велико, что восстановить прежний уровень практически невозможно.

Именно поэтому «Гранде Торино» постепенно перестал восприниматься исключительно как футбольная команда 1940-х годов. Он превратился в отдельное явление итальянской спортивной культуры.

Почему «Трагедия Суперги» помнят до сих пор

В этой истории трагично не только количество погибших.

Самолет уничтожил практически целое поколение футболистов. Погибли 18 игроков одной команды, многие из которых были игроками сборной Италии. Вместе с ними погибли тренеры, руководители клуба, журналисты и экипаж — всего 31 человек.

Но память о «Гранде Торино» не закончилась 4 мая 1949 года.

Ежегодно в день трагедии в Италии вспоминают погибших. У базилики Суперги читают имена всех 31 человека, погибшего в катастрофе. В 2026 году официальная церемония памяти также включала чтение полного списка погибших.

Источник: AP 2024

Прошли десятилетия, изменился футбол, появились новые турниры, технологии и поколения игроков. Но для болельщиков «Торино» команда Маццолы, Лоика, Габетто, Оссолы и их товарищей навсегда осталась «Гранде Торино».

Именно поэтому 4 мая 1949 года в истории футбола — не просто дата авиакатастрофы.

Это день, когда вместе с самолетом оборвалась история одной из величайших команд своего времени.