Самая загадочная авиакатастрофа СССР, которую не смогли разгадать спустя полвека

Катастрофа самолета Ан-24Б под Пермью, произошедшая 21 января 1973 года, не относится к числу самых масштабных авиакатастроф в истории советской гражданской авиации. Однако уже более 50 лет обстоятельства трагедии остаются до конца не выясненными.

Несмотря на прошедшие десятилетия, причины крушения самолета так и не получили однозначного объяснения. Именно это обстоятельство делает катастрофу одной из самых загадочных в истории отечественной авиации. По уровню таинственности ее нередко сравнивают с другими известными нераскрытыми трагедиями, в том числе с гибелью туристической группы Дятлова, передает МойГород

Самолет неожиданно накренился

Ан-24 — советский турбовинтовой пассажирский самолет, производство которого продолжалось с 1959 по 1979 год. За это время было построено 1367 воздушных судов этого типа.

Благодаря относительно простой конструкции и надежности самолет получил широкое распространение. Ан-24 использовался в разных сферах и выпускался в многочисленных модификациях, включая военные и гражданские версии.

Пассажирский вариант Ан-24Б производился с 1964 года. Самолет имел максимальную взлетную массу до 21 тонны и мог перевозить от 48 до 52 пассажиров. Всего было выпущено около 400 таких воздушных судов.

Салон пассажирской версии Ан-24. Источник: Wikimedia Commons

За годы эксплуатации в авиакатастрофах были потеряны 174 самолета Ан-24Б. В результате этих трагедий погибли более 2200 человек.

Одним из разбившихся воздушных судов стал Ан-24Б с бортовым номером СССР-46276 и заводским номером 77303609. Самолет был произведен в 1967 году.

Обычный рейс «Аэрофлота»

21 января 1973 года самолет выполнял рейс «Аэрофлота» №6263 по маршруту Краснодар — Пермь. По пути воздушное судно должно было совершить посадки в Волгограде, Саратове и Казани.

На борту находились 31 взрослый пассажир и трое детей.

Командиром экипажа был Евгений Дегтярёв — бывший военный летчик-инструктор, которого считали опытным специалистом и профессионалом своего дела. Вместе с ним работали второй пилот Петр Урюпин, штурман Константин Дорошкевич, бортмеханик Юрий Виноградов и бортпроводница Надежда Шинкаренко.

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Все члены экипажа имели профессиональную подготовку.

При этом погодные условия в день происшествия не выглядели настолько сложными, чтобы сами по себе объяснить произошедшее. Казалось, ничто не предвещало катастрофы.

Но в какой-то момент полет пошел по совершенно другому сценарию — самолет внезапно накренился, после чего произошло крушение.

Что именно стало причиной потери Ан-24Б, до сих пор остается предметом споров и попыток восстановить картину событий. Прошло больше полувека, однако однозначного ответа на вопрос, что произошло с рейсом №6263, так и нет.

Последние минуты рейса

К вечеру самолет уже преодолел большую часть маршрута и приближался к Перми. В 23:36 по местному времени командир экипажа Евгений Дегтярёв связался с диспетчером аэропорта Пермь Большое Савино и сообщил о пролете Ижевска.

Спустя 12 минут Ан-24Б находился примерно в 130 километрах от аэропорта, двигаясь по азимуту 240°. В 23:54 Дегтярёв доложил диспетчеру о готовности начать предпосадочное снижение. Разрешение было получено, а подтверждение экипажа стало последним сообщением, поступившим с борта самолета.

Дальнейшую картину событий удалось восстановить уже после катастрофы.

Обломки самолета на снегу. Источник: ru.wikipedia.org

Ан-24Б начал снижение со скоростью около 360 км/ч. Самолет терял примерно по десять метров высоты каждую секунду. По мере снижения воздушное судно ускорилось до 460 км/ч, после чего экипаж уменьшил частоту вращения двигателей. Одновременно давление масла в гидравлических системах снизилось с 50–55 до 30–35 кг/см².

Однако уже в 23:55 произошло то, что стало ключевым моментом трагедии. Самолет внезапно начал резко заваливаться вправо, причем его скорость продолжала расти.

Всего за 20–25 секунд угол крена достиг 90 градусов. Подъемная сила практически исчезла, а воздушное судно перешло в стремительное падение. Ан-24Б продолжал набирать скорость и в какой-то момент разогнался примерно до 860 км/ч. При этом каждую секунду самолет терял от 200 до 250 метров высоты.

Когда воздушное судно находилось на высоте около 2500 метров, возникшие огромные аэродинамические нагрузки привели к разрушению крыла и хвостового оперения.

Катастрофа развивалась настолько быстро, что экипаж практически не успел предпринять действия для спасения самолета. Летчики лишь немного отклонили элероны, пытаясь отреагировать на возникший крен.

В 23:56:40 перевернувшийся самолет рухнул на заснеженное поле, покрытое глубокими сугробами. Ан-24Б упал примерно в 91 километре от аэропорта Перми, в 900 метрах к северо-северо-западу от деревни Петухово Большесосновского района Пермской области. Сейчас этого населенного пункта уже не существует.

Опоздали всего на несколько часов

На первый взгляд шансов выжить при таком падении практически не было. Скорость самолета в момент катастрофы превышала 860 км/ч, а вертикальная скорость достигала 45 м/с. Однако вскоре выяснилось, что как минимум семь человек, среди которых был ребенок, могли пережить само падение. Самолет рухнул в глубокий снег, который смягчил удар и фактически стал для находившихся внутри своеобразной защитой.

Но помощь пришла слишком поздно.

Спасатели добрались до места катастрофы только около 14:00 следующего дня. Перед ними открылась страшная картина: обломки Ан-24Б разбросало на значительной площади. Фрагменты крыльев и хвостового оперения находились на расстоянии от 300 до 900 метров от основного фюзеляжа.

Приборная панель Ан-24. Источник: Wikimedia Commons

Некоторые детали обнаружили еще дальше. Люк радиоотсека и отражатель радиолокационной антенны нашли примерно в двух километрах от места падения. Обломки обтекателя радиолокатора и части звукоизоляционного материала обнаружили уже в пяти километрах. Предположительно, они отделились от самолета еще до его столкновения с землей.

Поисковые работы осложнялись экстремальными погодными условиями. Температура воздуха опустилась ниже -40 °C.

Самым тяжелым моментом для спасателей стало проникновение внутрь перевернутого и сильно деформированного фюзеляжа. Там выяснилось, что некоторые пассажиры пережили сам момент падения. Однако полученные травмы и сильный мороз оказались для них смертельными.

По сути, несколько часов могли решить вопрос их жизни и смерти.

Один из пассажиров даже смог выбраться из самолета самостоятельно и попытался ползти в сторону деревни. Его обнаружили еще живым, однако по дороге в больницу мужчина скончался.

Жители Петухово в ночь на катастрофу слышали какой-то шум, однако вспышки или сильного пожара они не заметили. Из-за экстремального мороза никто не решился выйти на улицу и проверить, что произошло.

Когда сельчане позже узнали, что самолет упал неподалеку и что среди пассажиров могли быть выжившие, они тяжело переживали случившееся, понимая, что своевременная помощь могла спасти несколько жизней.

Первые версии катастрофы

После трагедии не осталось ни одного человека, способного рассказать, что именно происходило на борту Ан-24Б в последние минуты полета. Это значительно осложнило расследование.

Катастрофа под Пермью произошла менее чем через три года после другой трагедии с Ан-24Б. 1 апреля 1970 года самолет этого типа потерпел крушение под Новосибирском, в результате чего погибли 45 человек. Тогда причиной аварии официально признали столкновение воздушного судна с зондом Гидрометеорологической службы.

Теперь специалистам предстояло установить, что стало причиной крушения самолета под Пермью.

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Все найденные фрагменты Ан-24Б доставили в Пермь. Первым их детально осмотрел начальник отдела технического контроля Краснодарского авиаотряда Николай Бердников.

Во время изучения обломков он обратил внимание на важную деталь: тяги управления оказались перебиты.

Однако именно здесь возник новый вопрос, который мог иметь принципиальное значение для расследования: произошло ли повреждение тяг еще в воздухе или они были разрушены уже непосредственно во время падения?

Началось расследование

Следственной комиссии предстояло установить, что стало причиной внезапного крена самолета вправо. Версию с неблагоприятными погодными условиями исключили практически сразу. В момент происшествия наблюдалась облачность 7–10 баллов, слоисто-кучевая облачность находилась на высоте от 500 до 1900 метров, а средняя облачность достигала 4200 метров. В облаках отмечались лишь слабая болтанка и незначительное обледенение. На эшелоне ветер дул с направлением 20° со скоростью 75–80 км/ч.

Ан-10А, разбившийся под Харьковом в 1972 году. Источник: ru.wikipedia.org

Следователи пришли к выводу, что погодные условия не могли помешать нормальному выполнению полета.

Эксперты рассматривали сразу несколько вариантов, которые могли объяснить неожиданное поведение Ан-24Б. Среди возможных причин назывались столкновение с посторонним объектом, способное повредить систему управления, заклинивание рулей высоты, неисправность электрической системы управления элеронами, а также отказ авиагоризонтов — приборов, показывающих положение воздушного судна в пространстве. Последнее могло привести к тому, что самолет оказался на опасном угле крена.

В ходе расследования выяснилось, что еще до столкновения с землей, предположительно на высоте около 3000 метров, у самолета разрушился носовой обтекатель. Оставалось установить причину. Одной из версий было воздействие чрезмерных динамических нагрузок, которые могли привести к деформации стыкового кольца. Не исключалось и внешнее воздействие — например, удар какого-либо объекта.

Работу комиссии, которую возглавлял Николай Бердников, значительно осложняло состояние самолета после катастрофы. При ударе о землю конструкции Ан-24Б получили серьезные повреждения и были сильно деформированы, поэтому определить последовательность разрушений оказалось крайне сложно.

Особое внимание уделили данным бортового самописца МСРП-12. Они показали, что к моменту начала снижения автопилот был отключен. При этом рулевое управление, электрические системы, пилотажно-навигационные приборы и двигатели продолжали работать штатно. Фонарь кабины также не получил повреждений.

Признаков разгерметизации, взрыва или пожара на борту обнаружено не было. Следователи проверили и версию о том, что кому-то из пилотов могло внезапно стать плохо. Однако она выглядела маловероятной: все члены экипажа перед вылетом прошли обязательный медицинский осмотр и были допущены к работе.

Ключ к разгадке?

В ходе расследования следственная комиссия обнаружила деталь, которая на первый взгляд могла вывести экспертов на след причины катастрофы. На внешней поверхности носового обтекателя нашли отверстие размером 230 на 285 миллиметров. При этом фрагмент обшивки, который соответствовал бы этому повреждению, обнаружить не удалось.

На внутренней обшивке в той же области обнаружили еще одно продолговатое отверстие. Оно было меньше внешнего, однако от него в разные стороны расходились многочисленные трещины. По характеру повреждений специалисты предположили, что конструкция подверглась удару огромной силы.

Дополнительные улики нашли внутри обтекателя. На обшивке сохранились следы краски оливкового цвета, а на щечке капота двигателя — остатки темно-зеленой краски. Ни один из этих оттенков при окрашивании Ан-24Б не использовался. Кроме того, возле краев отверстия во внешней обшивке обнаружили два хлопковых волокна и небольшие фрагменты волокон черного цвета.

Все это заставило комиссию рассмотреть версию о столкновении Ан-24Б с другим летательным аппаратом.

Возник и следующий вопрос: кто мог находиться в воздухе в этом районе так, чтобы гражданский диспетчер не знал об этом и не предупредил экипаж пассажирского самолета? В первую очередь подозрение пало на военных.

Одним из эксплуатантов пассажирской версии Ан-24 сегодня является северокорейская авиакомпания Air Koryo. Источник: C. V. Grinsven/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Не исключалась даже версия о ракетном ударе: советские военные могли по ошибке принять пассажирский лайнер за самолет-разведчик. Подобное предположение выглядело особенно тревожно на фоне еще свежих воспоминаний об инциденте с американским пилотом Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, чей самолет-разведчик U-2 был сбит в 1960 году под Свердловском.

Кроме того, в истории советской авиации уже был похожий случай. 30 июня 1962 года под Красноярском потерпел катастрофу Ту-104, в результате которой погибли 84 человека. На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в СССР. Позднее одной из возможных причин происшествия назвали зенитную ракету, запущенную во время учений войск ПВО.

Однако в Министерстве обороны СССР категорически отрицали возможность подобного сценария под Пермью. Представитель штаба Уральского военного округа передал следственной комиссии официальный акт, согласно которому в ночь с 21 на 22 января в указанном районе не проводилось ни ракетных запусков, ни полетов, ни стрельб — даже учебных.

Кроме того, на обломках Ан-24Б не обнаружили характерных следов массированного осколочного воздействия, которое неизбежно возникло бы при поражении самолета зенитной ракетой.

Тогда эксперты обратились к другой версии — столкновению с метеорологическим зондом. Такое объяснение выглядело вполне логичным, особенно с учетом трагедии под Новосибирском, где ранее причиной катастрофы также считали столкновение Ан-24Б с зондом Гидрометеослужбы.

Однако представители Гидрометеослужбы заявили, что 21 января 1973 года в районе Перми никаких зондов не запускали. В то же время полностью исключить столкновение с потерявшимся метеозондом это не позволяло: теоретически лайнер мог встретиться с аппаратом, который ранее отклонился от расчетной траектории.

Расследование зашло в тупик

В итоге следствие так и не смогло установить точную причину катастрофы. В итоговом заключении комиссия была вынуждена признать, что определить обстоятельства трагедии со стопроцентной уверенностью невозможно.

При этом специалисты пришли к выводу, что самолет, вероятнее всего, столкнулся с каким-то посторонним объектом. Он мог либо нарушить работу системы управления, либо повлиять на состояние членов экипажа.

Формулировка о возможном нарушении работоспособности пилотов появилась не случайно. Даже если предположить, что Ан-24Б столкнулся с неизвестным предметом, у экипажа после этого, вероятно, оставалось несколько секунд, чтобы стабилизировать самолет и не допустить его резкого крена и последующего переворота. Но летчики этого не сделали.

Почему?

Спустя 41 год после катастрофы заслуженный пилот России Юрий Сытник в телеэфире выдвинул собственное объяснение:

«Если бы это был обрыв тяг рулей управления, выход из строя каких-либо приборов — тех же авиагоризонтов — то там был бы другой характер аварии… Летчики хотя бы просто вышли бы на связь, чего не произошло. Скорее всего, они потеряли работоспособность, были поражены чем-то — вот самолет самопроизвольно и начал крениться».

НазваниеАн-24Б «Аэрофлота» в 1994 году. Источник: Felix Goetting GFDL 1.2, via Wikimedia Commons

Отдельно комиссия изучала загадочные следы краски, обнаруженные на деталях самолета. В материалах расследования отмечалось, что носовой обтекатель фюзеляжа обладает достаточной статической и динамической прочностью и не должен разрушаться даже при нагрузках, превышающих расчетные.

Поэтому специалисты предположили, что полное разрушение обтекателя могло произойти из-за аэродинамических нагрузок, значительно превышавших допустимые, при наличии на нем серьезных повреждений.

При этом комиссия напомнила о случаях столкновения гражданских самолетов с радиозондами. Такие происшествия случались и раньше, хотя далеко не каждое из них заканчивалось катастрофой.

Последний известный на тот момент случай произошел 23 ноября 1971 года. Тогда самолет Ан-2 столкнулся с радиозондом во время набора высоты после вылета из аэропорта Красноводска в Туркменской ССР.

Поэтому следствие не исключало, что нечто подобное могло произойти и с Ан-24Б под Пермью. Однако подтвердить эту версию не удалось.

Главной проблемой оставались следы краски. Установить, какому именно предмету она принадлежала, оказалось невозможно: аналогичная нитрокраска широко использовалась в самых разных сферах промышленности.

В итоге расследование прекратили, а материалы дела передали в архив.

Шаровая молния и версия о другом самолете

Но что же на самом деле произошло с Ан-24Б в ту роковую ночь?

Одну из самых необычных версий спустя годы предложил Юрий Сытник. Он рассказывал, что однажды на высоте около 3900 метров в кабину управляемого им самолета залетела шаровая молния.

По счастливому стечению обстоятельств, она не причинила вреда. Плазменный шар покинул кабину практически так же, как и появился, — сквозь стену.

Сытник не исключал, что похожее явление могло встретиться и на пути Ан-24Б под Пермью. Однако в этом случае шаровая молния могла взорваться непосредственно в кабине пилотов, что, по его мнению, объяснило бы отсутствие реакции экипажа.

Версия выглядит необычно, но у нее есть очевидная проблема: она не объясняет происхождение отверстия в носовом обтекателе самолета.

Наиболее последовательным остается вариант, отраженный в официальном отчете о расследовании: Ан-24Б столкнулся с неизвестным объектом, который пробил носовой обтекатель.

Источник: Shutterstock/Fotodom.ru

Директор подмосковного Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов предположил, что таким объектом мог быть фрагмент обшивки или другая деталь, оторвавшаяся от находившегося поблизости самолета.

Однако и здесь остается немало вопросов. Экипаж воздушного судна обязан был сообщить о потере части конструкции самолета. Подобная информация, скорее всего, дошла бы до следственной комиссии.

Теоретически можно предположить, что экипаж другого самолета уже после катастрофы понял возможную связь между потерей детали и крушением Ан-24Б. Испугавшись возможного наказания, пилоты могли скрыть информацию о повреждении своего воздушного судна.

Доказательств этой версии также нет. Поэтому спустя более полувека катастрофа Ан-24Б под Пермью остается одной из тех трагедий, точную причину которых так и не удалось установить.