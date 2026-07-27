Во время полета отравились сразу трое пилотов

British Airways начала внутреннее расследование после того, как сразу трое пилотов почувствовали недомогание во время рейса из индийского Хайдарабада в лондонский аэропорт Хитроу. Предварительно причиной произошедшего могло стать пищевое отравление, передает МойГород

Одному из пилотов стало плохо прямо во время полета

Как сообщает Gulf News, серьезнее всего пострадал один из членов экипажа. Во время рейса его состояние настолько ухудшилось, что он не смог продолжать выполнять свои обязанности. На борту пилоту оказали первую помощь, в том числе подали кислород, а после приземления самолета в Лондоне его передали медикам.

Еще двое пилотов также почувствовали недомогание. По имеющейся информации, их состояние постепенно ухудшалось на протяжении полета, однако они смогли завершить рейс. В British Airways подчеркнули, что инцидент не представлял угрозы для безопасности пассажиров.

British Airways. Фото: depositphotos.com

По предварительной информации, перед вылетом все трое пилотов завтракали вместе в гостинице в Хайдарабаде, где экипаж останавливался на ночь. Кроме того, они употребляли бутилированную воду, поставленную сторонней компанией.

После завершения рейса пилоты оформили обязательные отчеты по авиационной безопасности. Также у них были взяты необходимые образцы для выяснения причин ухудшения самочувствия.

В British Airways сообщили, что начали внутреннее расследование произошедшего. В частности, компания проверяет условия размещения экипажей в Хайдарабаде.

«Благополучие наших коллег является главным приоритетом, и мы пересматриваем условия размещения экипажей в этом месте после нескольких отдельных сообщений о случаях заболевания», — заявили в авиакомпании.

British Airways. Фото: depositphotos.com

Сейчас British Airways продолжает изучать все обстоятельства инцидента. Параллельно компетентные службы выясняют, что именно стало причиной предполагаемого пищевого отравления.

Окончательные результаты проверки пока не опубликованы. В авиакомпании отмечают, что версия с пищевым отравлением остается предварительной, а расследование продолжается.