Ученые создали 3D-модель мозга для поиска лекарств от болезни Альцгеймера

Исследователи из Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана воссоздали трехмерную модель ткани человеческого мозга, которая позволяет изучать развитие нейродегенеративных процессов прямо в лаборатории. Как передает DW, эта разработка поможет лучше понять механизмы болезни Альцгеймера и существенно ускорит тестирование новых препаратов.

Микромозг размером с булавочную головку

Инновационная система представляет собой крошечные сфероиды размером с половину булавочной головки. В них ученые объединили сразу три ключевых типа клеток: нейроны, астроциты и микроглию. Это позволило воссоздать естественную микросреду и проследить за их детальным взаимодействием.

Точное воспроизведение болезни

В искусственной ткани исследователи уже сформировали ключевые маркеры заболевания - скопления амилоидных бляшек и изменения тау-белка. Поскольку модель создана из человеческих клеток, она дает гораздо более точные результаты, чем традиционные эксперименты на лабораторных мышах.

Шанс на создание эффективных лекарств

Хотя технология еще требует финальной отладки, авторы проекта рассчитывают на её активное внедрение в фармацевтическую отрасль. Моделирование на человеческих тканях позволит фармкомпаниям отсеивать неэффективные соединения на ранних этапах и быстрее выводить на рынок действующие препараты.