Супруги из ЗКО пошли в лес за ягодами и заблудились

Инцидент произошел в селе Чапаево Акжайыкского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС по ЗКО, помощь спасателей понадобилась супругам, которые отправились в лес за ягодами и заблудились. Дорогу обратно не смогла найти 68-летняя женщина.

На её поиски отправились спасатели с собакой. Они прочесали чащу, быстро нашли женщину и вывели ее из леса. Помощь врачей, к счастью, не потребовалась.

В ДЧС напомнили: если собираетесь за ягодами или грибами, не ходите в лес в одиночку, всегда предупреждайте родных и берите с собой заряженный телефон.