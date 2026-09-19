Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Оралда 25 қыркүйекте бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді

Жәрмеңке Құрманғазы көшесі, 173А мекенжайында болады.
Ажар Хамитова
Оралда 25 қыркүйекте бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Оралда Еңбек күніне орай бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңке 25 қыркүйекте "Мансап" орталығы, Құрманғазы көшесі, 173А мекенжайында ұйымдастырылмақ. Бұл туралы Орал қаласының ақпараттық-талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы хабарлады.

Жәрмеңке сағат 15:00 мен 17:00 аралығында өтпек. Оған қала жастары, мүгедектігі бар жандар, пробация есебінде тұрған адамдар мен екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жандар қатыса алады. Шаһарда осымен алтыншы мәрте бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырылмақ. 

Главный баннер

Облыстық еңбек мобильділігі орталығының таратқан ақпарына сүйенсек, биылғы жылдың екі тоқсанының қорытындысы бойынша өңірде 16502 адам жұмыссыз деп тіркелген. Оның 5511-і Орал қаласының тұрғындары екен. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article