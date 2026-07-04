Оралда бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтеді

Оралда екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жандар үшін бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі өтеді. Іс-шара оныншы шілдеде ұйымдастырылады.Орал қаласының ақпараттық-талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының таратқан ақпарына сүйенсек, бос жұмыс орындары ұсынылған жәрмеңке шаһардың мәдениет және демалыс саябағында өтеді. Іс-шара сағат 16:00-де басталады деп күтілуде.
Іс-шара барысында өндіріс ошақтары, мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар бос жұмыс орындарын ұсынбақ. Жәрмеңкеге кез-келген тұрғын қатысып, жұмыс берушілермен тілдесіп, сауалдарын жолдай алады.