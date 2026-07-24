Запрет на сокрытие лица в ЗКО: штрафов нет, но есть 9 предупреждений

Полицейские подвели итоги применения новой нормы, которая действует уже более года.

С 12 июля 2025 года в Казахстане начал действовать официальный запрет на ношение в общественных местах одежды, которая препятствует распознаванию личности. В департаменте полиции ЗКО рассказали, сколько подобного рода нарушений удалось выявить в регионе с момента вступления закона в силу.

По данным ведомства, на территории области, включая Уральск, к административной ответственности по статье 434-3 КоАП РК привлекли 9 человек.

- Все девять фактов были выявлены в этом году, - уточнили в департаменте полиции ЗКО.

Какое наказание грозит нарушителям?

Согласно законодательству Республики Казахстан:

За первое нарушение (ч. 1 ст. 434-3 КоАП РК) предусмотрено официальное предупреждение.

За повторное нарушение в течение одного года грозит штраф в размере 10 МРП.

- На сегодняшний день все девять жителей области попались на данном правонарушении впервые. В связи с этим полицейские ограничились профилактической мерой - все граждане получили предупреждения. Случаев повторного ношения закрывающей лицо одежды в регионе пока не зарегистрировано, поэтому денежные штрафы к нарушителям в ЗКО ещё не применялись, - отметили в ведомстве.

В полиции дополнили, что норма помогает камерам и полиции быстро распознавать людей в толпе. Это помогает быстрее раскрывать преступления, находить тех, кто находится в розыске, и в целом останавливает потенциальных нарушителей.