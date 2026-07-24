Мобильные группы ОФ «Ел Дауысы» приступили к наблюдению за предвыборной агитацией

Общественный фонд «Ел Дауысы» объявил о переходе к активной фазе общественного наблюдения за выборами депутатов Курултая Республики Казахстан. После официального старта периода предвыборной агитации фонд приступил к наблюдению за соблюдением требований избирательного законодательства на территории страны, передает МойГород.

По словам руководителя фонда Аиды Джексеновой, основная подготовка наблюдателей была проведена заранее. Сегодня в 22 городах Казахстана сформирована сеть мобильных капитанов общественного наблюдения. В нее вошли подготовленные капитаны и координаторы, имеющие опыт участия в предыдущих электоральных кампаниях.

Всего в сеть вошли более 67 мобильных капитанов. Они работают мобильными группами по 3–5 человек, которые посменно посещают общественные места, где проводится предвыборная агитация, наблюдают за соблюдением требований избирательного законодательства, документируют общественно значимые факты и оперативно передают информацию в единый координационный штаб фонда. При необходимости состав мобильных групп будет усиливаться и перераспределяться между регионами.

«С началом периода предвыборной агитации для нас начинается активная фаза общественного наблюдения. Мы заранее подготовили команды, и сегодня в 22 городах страны к работе приступили мобильные капитаны. Их задача — наблюдать за ходом предвыборной агитации, объективно фиксировать происходящее и обеспечивать общественный контроль на всех этапах избирательного процесса», — заявила руководитель ОФ «Ел Дауысы» Аида Джексенова.

Она напомнила, что за последние годы команда фонда принимала участие в наблюдении за президентскими и парламентскими выборами, республиканским референдумом, выборами сельских акимов и другими электоральными кампаниями.

По информации фонда, мобильные группы уже приступили к работе во всех городах присутствия организации. Координация их деятельности осуществляется в постоянном взаимодействии с центральным штабом ОФ «Ел Дауысы», который обеспечивает обмен информацией, оперативную коммуникацию с региональными командами и сопровождение работы наблюдателей.

«Наши региональные команды уже приступили к работе и будут осуществлять общественное наблюдение на протяжении всей избирательной кампании. Мы рассчитываем, что это позволит своевременно получать информацию из регионов и будет способствовать открытости и прозрачности избирательного процесса», — подчеркнула Аида Джексенова.

В ОФ «Ел Дауысы» отметили, что общественное наблюдение будет осуществляться на протяжении всей избирательной кампании. Одновременно фонд продолжает координацию сети независимых наблюдателей, которые после завершения всех предусмотренных процедур подготовки будут задействованы непосредственно в день голосования.