В ЗКО подрядчиков лишили свободы за хищение 56 млн тенге

В Западно-Казахстанской области поставили точку в громком уголовном деле о "ремонте" дорог в Сырымском районе. Вместо новых улиц сельчане получили фиктивные акты, а государство - многомиллионный ущерб. Скандал разгорелся вокруг капитального ремонта трёх улиц в селе Жымпиты. Ещё в 2023 году на эти цели из бюджета выделили почти 259 миллионов тенге. Подрядчиком выступил производственный кооператив "Сапақ", который позже привлёк в качестве субподрядчика ТОО "Ак-Би". Однако вместо того чтобы качественно уложить асфальт, руководители обеих компаний решили "заработать" на государственном заказе. Об этом рассказали в департаменте экономических расследований по ЗКО.

Фиктивные акты и "бумажный" ремонт

- Схема оказалась банальной: главы подрядной и субподрядной организаций штамповали фиктивные акты выполненных работ, существенно завышая объёмы и стоимость ремонта. На основании этих "бумажек" чиновники регулярно переводили деньги из казны. Правда вскрылась после строительной и экономической экспертиз. Специалисты выяснили, что львиная доля заявленных работ существовала только в отчётах. Из 259 миллионов тенге реально на ремонт потратили всего около 127 миллионов. Невыполненными остались работы на сумму более 56,5 миллионов тенге - именно эти деньги руководители фирм успешно распределили между собой, - пояснили в ведомстве.

Восемь лет тюрьмы и реальный срок

Суд признал директора ПК "Сапақ" и руководителя ТОО "Ак-Би" виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершённом по предварительному сговору. Согласно приговору суда, 8 лет лишения свободы получил каждый из директоров, также им на 10 лет запретили занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях.

К слову, без наказания не остался и чиновник. Ранее по этому же делу осудили бывшего руководителя районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог. За злоупотребление должностными полномочиями ему назначили 3 года и 6 месяцев ограничения свободы.

В Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнули, что контроль за расходованием средств, выделенных на инфраструктуру региона, остаётся на особом контроле.