Грядки вместо гаджетов: в Бурлинском районе школьники выращивают овощи на пришкольных участках

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в образовательных учреждениях Бурлинского района продолжаются работы по озеленению и благоустройству прилегающих территорий.

Для местных школьников благоустройство дворов - это не просто высадка деревьев и уборка мусора, а полноценная часть трудового и экологического воспитания. Во время летней практики ребята самостоятельно ухаживают за садами, высаживают саженцы и получают первые практические навыки бережного отношения к природе.

Результаты труда уже есть: на пришкольных участках дети собирают свой первый урожай - огурцы, редис, помидоры, кабачки, дыни и даже яблоки.

В районном отделе образования отмечают, что такие инициативы помогают сформировать у подрастающего поколения экологическую культуру, приучают к труду и развивают чувство ответственности за родной край.