В Казахстане могут вернуть коэффициент долговой нагрузки при выдаче автокредитов

Национальный Банк Казахстана рассматривает возможность повторного применения коэффициента долговой нагрузки (КДН) при оформлении автокредитов. Об этом на брифинге сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов.

Как пояснил глава Нацбанка, ранее аналогичную инициативу выдвигало Министерство промышленности и строительства для поддержки отечественного автопрома. КДН является универсальным инструментом регулятора, применяемым ко всем видам заёмных средств.

- Этот инструмент рассчитывает все виды кредитов. Несколько лет назад, года 3-4 назад, для поддержки отечественного автопрома КДН в отношении нового автотранспорта был отменён и существенно снижен в отношении б/у машин, - напомнил Тимур Сулейменов.

С момента отмены ограничений регулятор ведет постоянный мониторинг объёмов и качества автокредитования. По словам Сулейменова, за последние три года портфель автокредитов показал взрывной рост - порядка 60%. При этом фиксируется постепенное ухудшение качества выдаваемых займов: доля проблемных ссуд (третьей стадии) достигла 5,7%, а некоторые банки уже начали списывать безнадёжные долги за баланс.

- Мы не хотим, чтобы эта статистика подчищалась и давала более благоприятную картину. Мы все эти вещи видим и наблюдаем. Пока решения не принимали, - подчеркнул председатель Нацбанка.

Регулятор рассчитывает принять окончательное решение по формату ограничений к 1 января 2027 года. В зависимости от ситуаций на рынке коэффициент долговой нагрузки может быть введён как в мягком, так и в более жёстком варианте.