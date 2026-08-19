Рожки, вермишель и лапша: как изменились цены и аппетиты жителей ЗКО

Западно-Казахстанская область вошла в число регионов с наименьшим ростом цен на макаронные изделия, однако сельские жители продолжают потреблять базовые мучные продукты гораздо активнее городских.

По данным аналитиков EnergyProm, в целом по Казахстану за прошлый год на одного жителя пришлось 18,3 кг макаронных изделий (на 12,4% больше, чем годом ранее). При этом разрыв между городом и селом остается колоссальным: если горожане съедают около 16 кг в год, то сельские жители - 22,3 кг, что почти на 40% больше. Эксперты объясняют это экономическими факторами: базовые крахмалистые продукты остаются самым дешёвым источником калорий для семей с невысоким доходом.

В первом квартале текущего года потребление слегка снизилось (до 4,2 кг на человека по стране), но сельчане по-прежнему опережают городских жителей по объёмам закупок рожек, вермишели и спагетти.

В июле 2026 года годовой рост цен на макаронные изделия в Казахстане составил 11,7%. Сильнее всего ценники взлетели в Шымкенте (на 24,7%) и Улытауской области (на 19,1%).

ЗКО вместе с Атырауской областью показала один из самых низких показателей удорожания по стране - цены выросли всего на 6,6% (ниже рост зафиксирован только в СКО - 4,3%).

При этом стоимость отдельных видов продукции в рознице разнится существенно:

Рожки: средняя цена по стране - 516 тг/кг;

Вермишель: 737 тг/кг;

Лапша: 1 725 тг/кг (за год подорожала сразу на 22,9%).

Несмотря на рост цен, производство внутри страны остается стабильным. При этом ЗКО входит в топ-5 ключевых регионов-производителей макаронных изделий в Казахстане.

На долю пяти ведущих регионов приходится 72,7% всего объема продукции: Шымкент - 17,2%, СКО - 15,9%, Костанайская область - 14,9%, Астана - 12,9% и ЗКО - 11,9%.

Интересно, что казахстанские заводы всё активнее работают на экспорт: за 5 месяцев 2026 года продажи за рубеж выросли на 54,8% (до 29,1 тыс. тонн), тогда как поставки на внутренний рынок сократились на 16,5%. По мнению экспертов, если тенденция удорожания и роста экспорта сохранится, вопрос доступности макарон станет особенно чувствительным для жителей сельской местности.