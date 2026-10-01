Резкое похолодание и заморозки ждут жителей западного Казахстана 2 октября

Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают жителей западных регионов страны о резком похолодании, ночных заморозках, дождях с грозами и сильном ветре 2 октября.

По данным РГП "Казгидромет", жителей Западно-Казахстанской области 2 октября ждет резкое похолодание: температура воздуха днем упадет до 8-13 градусов тепла (ночью ожидается от 0 до +2 °C). Осадков синоптики не прогнозируют, сохранится переменная облачность, а скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Атырауской области погода будет спокойнее и без осадков при переменной облачности, однако ночью и утром на юге региона прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +6…+8 °C, а днем - до +16…+18 °C.

В Мангистауской области местами пройдут дожди с грозами, а днем ветер усилится до 15-20 м/с. В Актау во второй половине дня также ожидаются дождь и гроза при ночной температуре +14…+16 °C и дневной +20…+22 °C.

В Актюбинской области прогнозируется резкое понижение дневной температуры до +12…+17 °C (в Актобе ночью будет +6…+8 °C, днем - +12…+14 °C). Днем ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.