Три удара ножом за «лайк» в Instagram: чем закончился конфликт из-за соцсетей в ЗКО

Жанибекский районный суд вынес приговор сельчанину, который набросился с ножом на знакомого из-за реакции под фото его супруги.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел 10 мая 2026 года около двух часов ночи. Обвиняемый устроил конфликт с потерпевшим из-за того, что тот поставил "лайк" под публикациями на Instagram-странице его жены.

В ходе ссоры ревнивец достал из кармана складной нож с деревянной ручкой и нанес оппоненту два удара в область паха и один - в лопатку, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший получил тяжелые травмы: проникающее ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов.

На суде нападавший полностью признал вину, раскаялся, попросил прощения у потерпевшего и умолял не лишать его свободы, пообещав больше не совершать подобных проступков. Прокурор просил назначить ему 3 года реального срока.

Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Однако на основании статьи 63 УК РК назначенное наказание сделали условным, установив за осужденным пробационный контроль на весь этот срок.

Теперь ему запрещено менять постоянное место жительства и работы без уведомления службы пробации, посещать бары, кафе и рестораны, где продается алкоголь, выезжать в другие населенные пункты, покидать дом в ночное время.

Приговор уже вступил в законную силу.