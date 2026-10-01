Бизнесмен из ЗКО обокрал собственную фирму на 2,2 млн долларов

Уральский городской суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказался основатель компании Karachaganak Support Service (KSS), зарегистрированной в Аксае.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина создал предприятие и долгое время являлся его единственным учредителем и директором. Позже он переоформил доли в уставном капитале на сотрудников, но фактически продолжал полностью контролировать работу компании, формально занимая должность бизнес-менеджера.

Находясь в США, он разработал схему для хищения денег предприятия. Мужчина связался с новым директором KSS и убедил его, что для продления контракта с "Тенгизшевройл" необходимо срочно закупить оборудование. Чтобы обойти казахстанский валютный контроль, сделки оформили под видом беспроцентных займов.

В итоге со счетов KSS на счет американской фирмы KSS Charlotte LLC, принадлежащей обвиняемому, несколькими траншами перевели 2,2 миллиона долларов (почти 948,3 миллиона тенге).

Суд признал экс-руководителя виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 8 годам лишения свободы. Однако с учетом прошлого приговора - в июле 2025 года суд № 2 города Атырау уже выносил ему наказание - путем поглощения менее строгого срока более строгим окончательный вердикт составил 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, осужденному на 3 года запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях, а имущество, добытое преступным путем, постановили конфисковать. Однако по предварительной информации, мужчину осудили заочно. В настоящее время он находится на территории США.

Гражданский иск компании KSS удовлетворен в полном объеме: с осужденного взыскали весь причиненный ущерб в размере 2,2 миллиона долларов и государственную пошлину. Чтобы гарантировать выплату, суд оставил под арестом банковские счета самого фигуранта и его американской фирмы.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.