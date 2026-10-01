Вертолёт с известным бизнесменом потерпел крушение: все погибли

В Зимбабве потерпел крушение частный вертолёт, на борту которого находились люди. По данным местных властей и СМИ, выживших нет. Среди погибших оказался 43-летний бизнесмен Викнел Чивайо и его супруга Люси Мутеке. Катастрофа произошла 30 сентября в районе Марондеры, примерно в 70 километрах к востоку от столицы страны Хараре, передает МойГород со ссылкой на ТАСС.

Что известно о катастрофе

Вертолёт потерпел крушение около 17:00 по местному времени в сельской местности округа Марондера. После падения воздушное судно загорелось.

Правоохранительные органы сообщили, что на борту находились четыре пассажира и два пилота. По информации Associated Press, все шесть человек погибли, а из-за пожара личности некоторых жертв пришлось устанавливать отдельно.

Обломки вертолета

При этом в первых сообщениях властей встречались расхождения относительно числа людей на борту. Reuters первоначально со ссылкой на представителя правительства сообщал о семи находившихся в вертолёте, однако последующие сообщения полиции и AP указывали на шестерых.

Причина крушения пока не установлена. Обстоятельства происшествия расследуют компетентные органы страны.

Среди погибших оказался Викнел Чивайо

Семья бизнесмена позднее подтвердила его гибель. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва также сообщил о смерти Чивайо в результате авиакатастрофы. Вместе с ним погибла его жена Люси Мутеке.

Чивайо был известен в Зимбабве благодаря своей предпринимательской деятельности и публичному образу жизни. Он занимался бизнесом в сферах энергетики и инфраструктуры, а его компания Intratrek Zimbabwe участвовала в крупных энергетических проектах.

Викнел Чивайо с супругой

Бизнесмен также регулярно появлялся в социальных сетях, где демонстрировал дорогостоящие автомобили, недвижимость и другие предметы роскоши. Кроме того, он был известен пожертвованиями спортсменам, религиозным деятелям и другим публичным фигурам.

Он был связан с крупным энергетическим проектом

Одним из наиболее известных проектов Чивайо была солнечная электростанция в Гванде мощностью 100 МВт. Контракт на её строительство компания получила ещё в 2014 году, однако реализация проекта на протяжении нескольких лет сопровождалась спорами и задержками.

В сентябре 2026 года Intratrek получила уведомление о возобновлении работ на объекте. Предполагалось, что строительство будет завершено в течение двух лет.

В последние годы деятельность Чивайо также вызывала повышенное внимание из-за его близости к представителям власти и участия в государственных проектах. При этом сам бизнесмен отрицал обвинения в нарушениях закона.

Расследование продолжается

На месте крушения работают правоохранительные органы и другие службы. Специалисты должны установить причину падения вертолёта и восстановить последовательность событий, предшествовавших катастрофе.

Трагедия стала одной из заметных авиакатастроф в Зимбабве за последнее время, а гибель Викнела Чивайо привлекла особое внимание из-за его известности и участия в крупных бизнес-проектах страны.