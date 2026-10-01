«Казахмыс» направит 921,8 млн тенге на восстановление градирни в Жезказгане

В рамках масштабной программы обновления производственной инфраструктуры компания «Казахмыс» начала капитальное восстановление трехсекционной вентиляторной градирни №1 Жезказганского медеплавильного завода (ЖМЗ). Стоимость проекта составляет 921,8 млн тенге, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Данный объект обеспечивает охлаждение технологической воды для основных агрегатов сернокислотного цеха. Градирню ввели в эксплуатацию в 1971 году. В 2021 году по результатам экспертизы промышленной безопасности сооружение признали неработоспособным, а после частичного обрушения строительных и металлических конструкций в 2024 году доступ к нему был полностью закрыт.

В 2026 году новое руководство «Казахмыса» приняло решение о комплексном восстановлении объекта. Это позволит вернуть градирню в эксплуатацию, повысить надежность системы охлаждения и снизить инфраструктурные риски для всего сернокислотного производства.

На данный момент демонтаж поврежденных и устаревших конструкций практически завершен, а территория расчищена. Специалисты приступили к восстановлению бассейна сооружения: укрепляют бетонное основание, устраняют трещины и устраивают гидроизоляцию.

Следующим этапом станет монтаж нового несущего каркаса, современных капельных оросителей, водоуловителей и вентиляторных установок. Все металлические элементы обработают антикоррозийными составами.

На выполнение всего комплекса работ предусмотрено 150 календарных дней. Восстановление градирни входит в программу модернизации 2026 года, ключевыми приоритетами которой являются повышение надежности производственных объектов, снижение аварийных рисков и создание безопасных условий труда.