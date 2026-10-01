«Я потянул за штурвал»: пассажир Flydubai рассказал, как он спас самолёт

Пассажир самолёта Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, рассказал о событиях на борту после нападения второго пилота на командира экипажа. По словам очевидцев, воздушное судно резко потеряло высоту, после чего пассажиры и члены экипажа смогли попасть в кабину и обезвредить нападавшего, передает МойГород со ссылкой на BBC.

Пассажир Янив Хаюн после приземления резервного борта в Тель-Авиве встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встречу он пришёл в футболке, испачканной кровью.

Янив Хаюн вернулся в Тель-Авив в футболке, на которой были видны следы крови. Фото: Reuters

Как сообщается, после того как пассажиры обезвредили нападавшего, управление самолётом взяли на себя два других пилота, находившихся на борту в качестве пассажиров. Они выполнили экстренную посадку в Табуке в Саудовской Аравии.

«В креслах пилотов никого не было»

Хаюн рассказал, что понял о серьёзности ситуации, когда самолёт неожиданно начал резко снижаться. По данным авиатрекера, воздушное судно за короткое время потеряло около 14 тысяч футов высоты.

«Кто-то стал кричать, погас свет», — рассказал пассажир в видеозаписи, опубликованной Нетаньяху.

После этого Хаюн вместе с другими пассажирами попытался попасть в кабину пилотов.

Нетаньяху с пассажиром по имени Янив. Фото: Benjamin Netanyahu/X

«Пилот, которого ранили ножом, просто находился очень близко к двери, поэтому нам было трудно ее открыть», — сказал он.

По словам пассажира, раненый командир экипажа, несмотря на состояние, смог открыть дверь кабины перед тем, как потерять сознание.

«Когда я вошел, я увидел нападавшего у приборной панели, между двумя креслами… в креслах пилотов никого не было. Один лежал на полу, другой был у приборной панели. Еще один парень вошел [в кабину] вместе со мной. Я схватил нападавшего, зажал его в удушающем захвате и вытащил — в первую очередь — наружу».

По словам Хаюна, нападавший пытался вывести самолёт из строя.

«Пытался разбить приборы, чтобы вывести самолет из строя», — рассказал пассажир.

Пассажиры обезвредили нападавшего

После того как Хаюн вытащил нападавшего из кабины, к нему присоединились другие пассажиры.

Янив рассказал, что обратился к находившимся на борту израильтянам. Вместе они удерживали мужчину на полу, чтобы он не смог продолжить сопротивление.

Хаюн также рассказал, что на определённый момент сам попытался воздействовать на органы управления самолётом.

«Я потянул за штурвал [самолета]». «Вы потянули за штурвал?» — переспросил Нетаньяху. «Я смотрю передачу „Расследования авиакатастроф“, господин премьер-министр, — ответил Янив. — Самолет стал выравниваться, а потом пилот [вероятно, речь идет об одном из пилотов-сменщиков, летевших в самолете пассажирами — Би-би-си], сказал мне, что дальше возьмет управление на себя».

После этого управление воздушным судном передали другим пилотам, находившимся среди пассажиров. Самолёт благополучно сел в Табуке.

В Тель-Авиве пассажиров рейса встретили с израильскими флагами. Фото: Reuters

Нетаньяху назвал Хаюна героем и спросил, как ему удалось решиться на такие действия.

«Мы же народ львов, не так ли?» — ответил пассажир.

Во время встречи премьер-министр также указал на пятно крови на его одежде.

«Ого, это от него?» «Да, это от него». «То, что вы сделали, просто невероятно», — сказал Нетаньяху. «Чувство такое, что прошел через ад»

Другой пассажир, Цвика Менесс, рассказал израильскому общественному вещателю Kan, что также участвовал в задержании нападавшего.

По его словам, другие пассажиры помогли связать мужчину пластиковыми стяжками и шнурами от наушников.

«Другой пилот, который находился в пассажирском салоне, заменил второго пилота, так что они и посадили самолет», — рассказал Менесс.

После экстренной посадки пассажиров доставили в Тель-Авив на резервном самолёте. У аэропорта имени Бен-Гуриона их встречали люди с израильскими флагами.

Один из пассажиров, Хаим Лазарович, рассказал журналистам:

«Слава Богу, я жив. Самым ужасным во время этого полета было, когда пилот потерял контроль».

18-летний Оран Коэн назвал пережитое крайне тяжёлым.

«Может быть, прошло всего пять минут, но чувство такое, что прошел через ад. Я слышал, как мой брат, который сидел за мной, стал кричать, что мы все погибнем», — сказал он.

Сотрудник израильской службы скорой помощи позже рассказал Би-би-си, что несколько пассажиров после приземления были сильно взволнованы и плакали.

Что известно о пилотах

Командир экипажа Смит Маччхар, гражданин Индии, получил ножевые ранения. По данным индийского посольства в Саудовской Аравии, он был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Подозреваемый в нападении второй пилот был задержан саудовскими властями. По сообщениям израильских СМИ, он является гражданином Омана.

Израильские власти расследуют обстоятельства произошедшего и рассматривают версию попытки террористической атаки. При этом точные мотивы подозреваемого пока не установлены. Сама авиакомпания Flydubai заявила, что причины и мотивы инцидента остаются предметом официального расследования.

После происшествия Flydubai временно приостановила полёты в Тель-Авив на период расследования.

Что произошло на рейсе из Дубая в Тель-Авив

Напомним, самолёт Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, передал сигнал, который мог указывать на захват воздушного судна или другое незаконное вмешательство. После этого лайнер изменил маршрут над Саудовской Аравией и направился на посадку в этой стране.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере безопасности, после передачи сигнала в направлении самолёта были подняты истребители ВВС Израиля. Израильские СМИ также сообщили об экстренных консультациях премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Некоторое время рейс перестал отображаться в сервисах отслеживания полётов. Позже стало известно, что самолёт направляется в аэропорт Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Позднее выяснилось, что между пилотами произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате был активирован аварийный код.

В авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа, уточнив, что он продолжался до тех пор, пока один из пилотов не потерял сознание.

При этом ряд СМИ распространил версию о том, что один из пилотов якобы пытался намеренно устроить авиакатастрофу. Официального подтверждения этой версии на данный момент не приводится.

Позднее один из Telegram-каналов со ссылкой на пассажира сообщил, что одного из пилотов могли ранить ножом. По словам очевидца, пассажиры вмешались в ситуацию и помогли взять её под контроль.

После произошедшего самолёт продолжил полёт в сторону Саудовской Аравии для экстренной посадки.