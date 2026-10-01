Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Казахстане создадут новое специальное управление полиции

Оно начнет работу с 1 января 2027 года.
Варвара Тыщенко
В Казахстане создадут новое специальное управление полиции
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о создании нового подразделения в структуре Министерства внутренних дел - управления полиции на транспорте на объектах LRT. Об этом стало известно из официальных документов.

Новое государственное учреждение войдет в состав департамента полиции на транспорте МВД РК. Как отмечается в тексте постановления, его официальный старт работы запланирован на 1 января 2027 года.

- Финансирование государственного учреждения осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства внутренних дел Республики Казахстан, - указано в официальном документе.

Читайте также

Новости партнёров