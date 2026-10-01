В Казахстане создадут новое специальное управление полиции

Оно начнет работу с 1 января 2027 года.

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о создании нового подразделения в структуре Министерства внутренних дел - управления полиции на транспорте на объектах LRT. Об этом стало известно из официальных документов.

Новое государственное учреждение войдет в состав департамента полиции на транспорте МВД РК. Как отмечается в тексте постановления, его официальный старт работы запланирован на 1 января 2027 года.