«Он пытался отобрать у меня телефон»: блогер Эльмира Толегенова заявила о разводе с мужем

Семья Жанабыловых вновь оказалась в центре внимания. На этот раз личный конфликт супругов вышел в публичное пространство и стал обсуждаться в социальных сетях. Эльмира Толегенова заявила, что во время ссоры с мужем заперлась в гардеробной, после чего ситуация привлекла внимание полиции, передает Мой Город.

Видеозаписи с обращением Эльмиры Толегеновой сначала появились на её личных страницах в социальных сетях. На кадрах блогерша рассказала, что во время конфликта с супругом закрылась в гардеробной, пытаясь избежать дальнейшего выяснения отношений с мужем и его родственниками.

«Мой муж забирает у меня мои личные вещи, мои телефоны, мои соцсети. Я закрылась, сижу в гардеробе, у меня здесь есть второй телефон. Он пытается сюда вломиться вместе со своими родными - братьями, братишками, которые манипулируют мной и переживают, что я могу выложить в социаьные сети какие-то вещи касательно их семьи и прочее», - говорит Толегенова на видео.

Позже публикация исчезла с её страницы, однако пользователи успели сохранить видеозапись и повторно разместить её в социальных сетях.

Вскоре после этого ситуация получила продолжение. Толегенова опубликовала несколько сторис, в которых сообщила, что находится в процессе развода с Ерболатом Жанабыловым.

Помимо этого, блогерша разместила публикации с намёками на возможные проблемы в отношениях и пообещала рассказать «всю правду о семейке». В одной из сторис также прозвучал намёк на появление «третьей лишней» в отношениях супругов. Однако эти публикации спустя некоторое время также были удалены.

При этом Толегенова отдельно подчеркнула, что муж не применял к ней физическую силу. Она также заявила, что позже расскажет подписчикам подробности произошедшего.

На фоне публикаций в социальных сетях конфликтом заинтересовалась полиция. Правоохранители сообщили, что по факту произошедшего была проведена проверка и в отношении Ерболата Жанабылова приняли административные меры.

Жанабылова привлекли к ответственности

Как сообщили правоохранители, 30 сентября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в Threads видеозапись, опубликованную Эльмирой Толегеновой. В обращении женщина рассказала о конфликте с супругом.

«30 сентября текущего года сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация в социальной сети Threads, содержащая видеозапись с обращением блогера Э. Т. по факту конфликта с супругом Е. Ж», — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на видео Толегенова рассказала о произошедшем и продемонстрировала покраснение на руках.

После обнаружения публикации сотрудники полиции выехали на место. В ходе проверки было установлено, что между супругами произошёл бытовой конфликт.

При этом Эльмира Толегенова не стала подавать заявление в полицию.

«По данному факту на место выехали сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что между супругами произошел бытовой конфликт. При этом Э.Т. от подачи заявления в полицию отказалась. Вместе с тем в отношении Ж.Е. за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений составлен административный материал. Мужчина привлечен к административной ответственности и водворен в комнату временного задержания», — сообщили в ДП Астаны.

Материалы дела направлены в суд для принятия дальнейшего решения.

В полиции также напомнили, что 28 августа Жанабылов уже допустил нарушение требований пробационного контроля.

По данным ведомства, после 22:00 он отсутствовал по месту пребывания, которое ранее указал. Материалы по этому факту также были направлены в суд.

Кто такие Жанабыловы

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова — казахстанские блогеры и супруги, которые стали широко известны благодаря контенту в социальных сетях и различным розыгрышам призов.

В августе 2025 года вокруг пары разгорелся скандал после объявления розыгрыша 11 автомобилей. Изначально подписчикам сообщили, что для участия достаточно сделать репост, однако позднее им предложили приобрести обучающий курс Zhana Business стоимостью 30 тысяч тенге. После этого пользователи обратились в государственные органы с просьбой проверить законность проводимых розыгрышей.

Сначала в отношении Жанабылова был составлен административный протокол. Позже материалы проверки передали в Агентство по финансовому мониторингу, которое начало уголовное расследование. По данным АФМ, деньги на призовой фонд поступали от участников под видом оплаты онлайн-курсов. На счета подконтрольного блогерам ТОО Zhana Business, по данным ведомства, поступило 247,5 млн тенге.

Следствие также сообщало о розыгрышах автомобилей, смартфонов и денежных призов, а также о предполагаемых манипуляциях с параметрами электронного «барабана удачи». В АФМ заявляли, что вероятность получения небольших призов искусственно увеличивалась, тогда как шансы на более ценные выигрыши снижались.

При этом сторона защиты в ходе судебного процесса настаивала на иной позиции. Адвокат утверждал, что речь шла о маркетинговой акции компании Zhana Business, а не о незаконной лотерее. Защита также оспаривала трактовку действий блогеров со стороны обвинения.

Чем закончился суд

27 апреля 2026 года суд в Астане вынес приговор Ерболату Жанабылову и Эльмире Толегеновой.

Жанабылову назначили два года лишения свободы условно с конфискацией имущества. Толегенову приговорили к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией имущества, однако исполнение наказания отсрочили на два года в связи с наличием малолетних детей.

Согласно решению суда, конфискации подлежали восемь автомобилей Hyundai Elantra и 17 смартфонов iPhone 16. При этом Lamborghini Urus и Lexus LX600, которые ранее находились под арестом, суд постановил вернуть супругам.

Позже сообщалось, что добровольно возмещённый имущественный ущерб составил 247 653 229,5 тенге.

История с розыгрышами стала одним из наиболее заметных эпизодов в публичной деятельности Жанабыловых. В дальнейшем внимание к супругам вновь оказалось приковано после сообщений о конфликте в семье и привлечении Ерболата Жанабылова к административной ответственности.