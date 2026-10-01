Полицейского оштрафовали на 2,7 млн тенге за обман иностранца в Уральске

Уральский городской суд вынес приговор бывшему инспектору отдела миграционной службы УП Уральска. Старшего лейтенанта полиции признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в феврале 2025 года полицейский во время проверки выяснил, что временно зарегистрированный иностранец не живет по адресу прописки и работает таксистом. Вместо того, чтобы составить административный протокол, сотрудник решил на этом заработать.

За деньги он пообещал иностранцу "закрыть глаза" на нарушения, а также оформить разрешение на временное проживание для его знакомого в другой области (хотя делать этого даже не мог и не собирался). За свои "услуги" полицейский получил 270 тысяч тенге. Деньги переводили частями на счета третьих лиц, которые не знали о схеме.

В итоге иностранец так и не получил обещанной помощи. При выезде из Казахстана его задержали пограничники, и по решению суда выдворили из страны за нарушение миграционных правил.

Суд признал полицейского виновным по статье 190 УК РК "Мошенничество, совершенное должностным лицом". Ему назначили штраф в десятикратном размере от суммы ущерба, а это 2,7 млн тенге. Оплатить его необходимо в течение месяца, иначе наказание заменят на реальный тюремный срок. Кроме того, осужденного пожизненно лишили права работать на госслужбе, в судах и квазигосударственном секторе.

Приговор вступил в законную силу.