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Социум Экономика

Внешний долг Казахстана вырос до $188 млрд: кому и сколько должна страна

Дана Рахметова
Внешний долг Казахстана вырос до $188 млрд: кому и сколько должна страна
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Внешний долг Казахстана по итогам первого полугодия 2026 года достиг $187,9 млрд, говорится на сайте Национального банка РК. С начала года финансовые обязательства страны перед зарубежными кредиторами выросли на $4,8 млрд.

В Нацбанке увеличение задолженности связывают с операциями платежного баланса, а также с колебаниями курсов валют и рыночной стоимости ценных бумаг.

Из чего состоит долг

Внешний долг — это все финансовые обязательства государства и частного бизнеса Казахстана перед иностранными компаниями, банками и фондами, независимо от валюты займа.

  • 67,9% задолженности приходится на прямые кредиты и займы, привлеченные из-за рубежа.
  • 14,7% составляют казахстанские долговые ценные бумаги, купленные иностранными инвесторами.

Есть ли риски для экономики?

Подавляющая часть задолженности — 87,8% — это долгосрочные займы со сроком погашения более одного года.

Такая структура защищает страну от резкого дефицита валюты прямо сейчас, так как отдавать деньги «завтра» не потребуется. Однако в долгосрочной перспективе обслуживание этих займов будет сильно зависеть от ситуации на мировых финансовых рынках и уровня процентных ставок.
 

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