По миру с картой МИР: 48 часов в Уральске

Если вы оказались в Западном Казахстане и у вас есть всего два дня, не упустите возможность познакомиться с его областным центром, который может вас приятно удивить. Мы собрали маршрут, который поможет провести здесь 48 часов без лишней суеты — от прилета и заселения до прогулок по историческому центру и поездок за город.
День первый. Знакомство с городом
Большинство гостей начинают знакомство с Уральском с дороги.
Если вы прилетаете самолетом, международный аэропорт имени Маншук Маметовой находится всего в 15–20 минутах езды от центра города. Сегодня отсюда выполняются рейсы в Алматы, Астану, Актау и Стамбул, поэтому добраться сюда удобно как из Казахстана, так и транзитом через крупные транспортные узлы. Если вы прилетели из России, советуем сразу в аэропорту найти банкомат ВТБ (Казахстан), где вы сможете снять наличные со своей карты МИР в теңге, без необходимости тратить время на поиски пунктов обмена валюты.
Тем, кто путешествует на автомобиле, город тоже хорошо знаком — через Уральск проходит один из основных маршрутов между Казахстаном и Россией.
После дороги лучше сразу заселиться в гостиницу. Например, Europa Hotel, расположенный рядом с автовокзалом по адресу: г.Уральск, Сырыма Датова, 4 — удобный вариант для тех, кто приезжает поздно вечером или отправляется дальше уже на следующий день. Здесь на ресепшен Вам предложат разные способы оплаты, среди которых есть и терминал международной платежной системы МИР.
Также оплатить проживание или вкусный обед картами МИР можно в гостинично-парковом комплексе Set Sail (г. Уральск, мкр. Самал, на берегу реки Чаган) — круглогодичный объект сферы гостеприимства и активного отдыха, объединяющий проживание в отеле, всесезонный термальный блок с открытым подогреваемым бассейном, финской сауной и хаммамом, собственный парк развлечений (водные горки в летний период; каток, тюбинговые горки, лыжные трассы и прокат инвентаря зимой).
Если вы путешествуете на машине для ночевки можно рассмотреть кемпинг Jeti Qazyna (адрес: район Байтерек, с. Бейбітшілік, квартал 090 строение 639), где также можно расплачиваться картами МИР, выпущенными в любой стране. Также способ оплаты можно использовать на автозаправочных станциях и в минимаркетах Бином, найти филиалы легко можно на интерактивной карте.
После того, как определитесь с местом для ночлега и оставите вещи, можно приступить к изучению города, в котором сохранилось много дореволюционной архитектуры.
В первый день мы предлагаем посетить 6 локаций:
- Дом-музей Емельяна Пугачева - по легенде именно здесь располагалась ставка предводителя крестьянского восстания. Сегодня это небольшой музей, который позволяет иначе взглянуть на историю региона;
- Михайло-Архангельский собор — старейшее каменное здание города, построенное еще в XVIII веке. Если присмотреться, на стенах до сих пор можно увидеть следы пуль времен Гражданской войны;
- Храм Христа Спасителя - один из самых красивых православных соборов Западного Казахстана с богато оформленным интерьером;
- Областной историко-краеведческий музей – полюбуйтесь археологическими находками, старинным оружием и документами;
- Музей «Старый Уральск» - это частный музей, где энтузиасты буквально по кусочкам воссоздали жизнь дореволюционного города. Здесь нет ощущения официальной экспозиции — скорее создается впечатление, что попал в гости к человеку, который искренне любит историю своего города;
- Прогулка по городскому парку культуры и отдыха - хорошее место, чтобы передохнуть, выпить кофе и пройтись вдоль реки.
Вечером стоит попробовать местную кухню — бешбармак, баурсаки, кумыс и речную рыбу, которой славится регион. Вот список кафе, в которых можно расплатиться картами МИР: «Сапар» (адрес: пос. Зачаганск, мкр. Сарытау, ул. А. Гужвина, ст-е 15), «Рамазан» (адрес: пос. Зачаганск, мкр. Сарытау, ул. А. Гужвина, ст-е 34) и «Караван» (адрес: Таскалинский район, с/о Достык, граница РК – РФ, пункт пропуска Таскала).
День второй. За пределами центра
Если позволяет время, стоит съездить к Чугунному мосту через реку Чаган — одному из символов города, построенному более ста лет назад. Этот объект известен тем, что собран без единой сварки — по той же клепаной технологии, что и Эйфелева башня. И главное он до си х пор является важной частью логистики региона.
Любителям природы понравится Ханская роща — историческое место, связанное с пребыванием Александра Пушкина в Уральске во время работы над материалами о Пугачевском восстании.
Тем, кто путешествует на автомобиле и продолжает путь дальше по Казахстану или в Россию, удобно сделать остановку на одной из автозаправочных станций БИНОМ, где можно расплатиться картой МИР.
А если понадобятся наличные, их можно снять в отделении Банка ВТБ (Казахстан) в Уральске по адресу: ул. Курмангазы, 161 или в банкоматах банка, расположение которых можно посмотреть на сайте, здесь же более подробная информация о торговых точках, принимающих к оплате карты МИР.
На заметку
У местных жителей город по-прежнему называется Уральск, хотя в официальных документах и билетах нередко используется казахское название — Орал.
По городу удобно передвигаться на автобусах и маршрутках, а для поездок по конкретному адресу быстрее воспользоваться сервисами такси.
Если планируете насыщенную прогулку, одного дня хватит, чтобы увидеть основные достопримечательности, а двух — чтобы почувствовать атмосферу старого купеческого города и спокойно познакомиться с его историей.
Лицензия АРРФР РК № 1.1.432.147 от 21.08.2026 г.
МИР картасымен әлемді аралау: 48 сағат Оралда
Егер Сіз Батыс Қазақстанда болсаңыз және сізде екі күн ғана болса, Сізді таң қалдыратын оның облыс орталығымен танысу мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Біз мұнда 48 сағатты артық әбігерсіз өткізуге көмектесетін — келу мен қоныстанудан бастап тарихи орталықта серуендеуге және қаладан тыс сапарларға дейін қамтитын бағытты құрастырдық.
Бірінші күн. Қаламен танысу
Қонақтардың көпшілігі Оралмен танысуды жолдан бастайды.
Егер сіз ұшақпен келген болсаңыз, Мәншүк Мәметова атындағы Халықаралық әуежай қала орталығынан небәрі 15-20 минуттық жерде орналасқан. Бүгінде осы жерден Алматыға, Астанаға, Ақтауға және Ыстамбұлға рейстер жүреді, сондықтан мұнда Қазақстан қалаларынан да, ірі көлік тораптары арқылы да транзитпен жету ыңғайлы. Егер сіз Ресейден ұшып келген болсаңыз, әуежайда бірден ВТБ (Қазақстан) банкоматын табуға кеңес береміз, онда сіз валюта айырбастау пункттерін іздеуге уақыт жұмсамай, өзіңіздің МИР картаңыздан теңгемен қолма-қол ақша ала аласыз.
Автокөлікпен саяхаттайтындар үшін де қала жақсы таныс – Қазақстан мен Ресей арасындағы негізгі бағыттардың бірі Орал арқылы өтеді.
Жолдан кейін бірден қонақүйге қоныстанған дұрыс. Мысалы, Орал қаласы, Сырым Датов к-сі, 4 мекен-жайындағы автобекеттің жанында орналасқан Europa Hotel – кешке жайырақ келгендер немесе келесі күні одан әрі жол жүретіндер үшін қолайлы нұсқа. Мұнда ресепшнде сізге әртүрлі төлем әдістері ұсынылады, олардың арасында МИР халықаралық төлем жүйесінің терминалы да бар.
Сондай-ақ, Set Sail қонақ үй-саябақ кешенінде (Орал қ., Самал ықш. ауд., Шаған өзенінің жағасында) – қонақүйде тұруды, ашық жылытылатын бассейнді, фин саунасы мен хаммамы бар барлық маусымдық термалды блокты, жеке ойын-сауық саябағын (жазғы кезеңдегі су сырғанақтары; мұз айдыны, тюбингті сырғанақтар, шаңғы трассалары және қыста жабдықтарды жалға алу) біріктіретін жыл бойы қонақжайлылық және ашық демалыс саласы объектісінде қонақ үйде тұруды немесе дәмді түскі асты МИР картасымен төлеуге болады.
Егер сіз көлікпен саяхаттап жүрсеңіз, түнеу үшін Jeti Qazyna кемпингін (мекен-жайы: Бәйтерек ауданы, Бейбітшілік ауылы, 090 квартал 639-құрылыс) қарастыруға болады, онда да кез келген елде шығарылған МИР карталарымен төлеуге болады. Сондай-ақ, төлем әдісін жанармай құю станцияларында және Бином минимаркеттерінде қолдануға болады, интерактивті картадан филиалдарды оңай таба аласыз.
Түнейтін орын туралы шешім қабылдағаннан соң және заттарыңызды қалдырғаннан кейін, сіз революцияға дейінгі көптеген архитектура сақталған қаланы зерттеуге кірісе аласыз.
Бірінші күні біз 6 локацияға баруды ұсынамыз:
- Емельян Пугачевтiң мұражай-үйі - аңыз бойынша, дәл осы жерде шаруалар көтерілісі жетекшісінің ставкасы орналасқан. Бүгінде бұл аймақ тарихына басқаша қарауға мүмкіндік беретін шағын мұражай;
- Михаил-Архангел соборы – XVIII ғасырда салынған қаланың ең көне тас ғимараты. Мұқият қарасаңыз, қабырғаларда Азамат соғысы кезіндегі оқтардың іздерін әлі де көруге болады;
- Құтқарушы Христос храмы – Батыс Қазақстанның интерьері бай әрленген ең әдемі православтық соборларының бірі;
- Облыстық тарихи-өлкетану мұражайы – археологиялық олжаларды, көне қару-жарақтар мен құжаттарды қызықтаңыз;
- «Ежелгі Орал» мұражайы – бұл жеке меншік мұражай, онда энтузиастар революцияға дейінгі қаланың өмірін тірнектеп қайта құрды. Мұнда ресми экспозиция сезімі жоқ - керісінше, өзіңізді қаласының тарихын шын сүйетін адамға қонаққа келгендей сезінесіз;
- Қалалық мәдениет және демалыс саябағында серуендеу – демалып алуға, кофе ішуге және өзен бойымен серуендеуге жақсы орын.
Кешке жергілікті тағамдарды — бешбармақтың, бауырсақтың, қымыздың және аймақтың атын шығарған өзен балықтарын дәмін көруге болады. МИР карталарымен төлеуге болатын кафелердің тізімі: «Сапар» (мекен-жайы: Зачаганск кенті, Сарытау ықш. ауд, А. Гужвин көшесі, 15-құр.), «Рамазан» (мекен-жайы: Зачаганск кенті, Сарытау ықш. ауд, А. Гужвин көшесі, 34-құр.) және «Караван» (мекен – жайы: Тасқала ауданы, Достық а/о, ҚР-РФ шекарасы, Тасқала өткізу пункті).
Екінші күн. Орталықтан шеткері
Егер уақытыңыз болса, жүз жылдан астам уақыт бұрын салынған қаланың символдарының бірі — Шаған өзені арқылы өтетін Шойын көпірге барған жөн. Бұл объект бір дәнекерлеусіз — Эйфель мұнарасы сияқты тойтару технологиясымен құрастырылуымен танымал. Ең бастысы, бұл күні бүгінге дейін аймақ логистикасының маңызды бөлігі болып табылады.
Табиғатты ұнататындар Пугачев көтерілісі туралы материалдармен жұмыс істеу кезінде Александр Пушкиннің Оралда болуымен байланысты тарихи орын — Хан тоғайын жақсы көреді.
Автокөлікпен саяхаттап, Қазақстан немесе Ресей арқылы әрі қарай жол жүретіндерге БИНОМ жанармай құю станцияларының бірінде аялдама жасау ыңғайлы, онда МИР әлем картасымен төлем жасай аласыз.
Ал егер қолма-қол ақша қажет болса, оны Орал қаласындағы Құрманғазы көшесі, 161 мекен-жайындағы Банк ВТБ (Қазақстан) бөлімшесінен немесе орналасқан жерін сайттан көруге болатын Банктің банкоматтарынан алуға болады, сайтта төлем жасауға МИР картасын қабылдайтын сауда нүктелері туралы толығырақ ақпарат та берілген.
Ескертпе
Жергілікті тұрғындар үшін қала әлі күнге дейін Уральск деп аталады, дегенмен ресми құжаттар мен билеттерде қазақша атауы — Орал жиі қолданылады.
Қала бойынша автобустармен және маршруткалармен жүру ыңғайлы, ал нақты бір мекен-жайға бару үшін такси қызметтерін пайдалансаңыз тезірек жетесіз.
Егер сіз толыққанды серуендеуді жоспарласаңыз, негізгі көрікті жерлерді көру үшін бір күн, ал ескі көпестік қаланың атмосферасын сезіну және оның тарихымен байыппен танысу үшін екі күн жеткілікті.
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