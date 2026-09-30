«Казахмыс» инвестирует в модернизацию Жезказганского медеплавильного завода

В 2026 году корпорация «Казахмыс» развернула масштабную программу обновления производственных мощностей Жезказганского медеплавильного завода. Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт и инфраструктурное восстановление объектов предприятия, составил 4,4 млрд тенге, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Ключевым объектом программы стала замена кровли в цехе электролиза меди, на которую направят свыше 2,03 млрд тенге. К работам приступили в июне текущего года.

В ходе реконструкции устаревшие железобетонные перекрытия меняют на современные сэндвич-панели, обладающие высокой устойчивостью к химически активной среде и коррозии. Параллельно специалисты обновляют сопутствующие инженерные коммуникации и отдельные участки водопроводных сетей.

Процесс модернизации разделен на четыре последовательных этапа с суммарной площадью ремонта 8 600 м². На данный момент под монтаж новых конструкций подготовлена площадка около 3 000 м². Финал первого этапа намечен на середину 2027 года.

При проведении высотных монтажных процедур соблюдается строгий регламент промышленной безопасности. Все бригады оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, а контроль стандартов охватывает каждый шаг работ.

Помимо электролизного цеха, ремонтные процессы охватили градирню №1 и кровлю конвертерного отделения ЖМЗ. В административно-бытовом комплексе плавильного цеха подходит к концу обновление душевых помещений.

Масштабная реконструкция стала ключевым направлением в работе обновленного руководства «Казахмыса» в 2026 году. Модернизация рассчитана на повышение безаварийности производства, минимизацию инфраструктурных рисков и создание комфортной рабочей среды для персонала.