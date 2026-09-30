Сельского акима ЗКО и директора ТОО судят за некачественный ремонт дорог

В Западно-Казахстанской области начался судебный процесс по делу бывшего руководителя отдела ЖКХ Бурлинского района (ныне акима Приурального сельского округа) Дастана Акмамбетова и директора подрядной организации ТОО "ШамШың" Айбара Галымжанова. Оба фигуранта взяты под стражу.

Нарушения при ремонте внутренних дорог в поселке Бурлин были выявлены ещё в сентябре 2022 года общественным активистом и правозащитником Бауыржаном Заки (в период работы в филиале РОО "Әділдік жолы"). Общественники провели мониторинг и установили, что подрядчику полностью выплатили деньги за ремонт, однако сами работы выполнили некачественно. После этого Бауыржан Заки направил соответствующее заявление с фото- и видеоматериалами в Антикоррупционную службу.

По результатам аудиторских проверок были зафиксированы нарушения на сумму 50,5 миллиона тенге. После вмешательства компетентных органов и судебных разбирательств в бюджет государства уже удалось вернуть 39,2 миллиона тенге: 19,7 миллиона тенге подрядная организация возместила в добровольном порядке, 19,5 миллиона тенге судебные исполнители взыскали с ТОО "ШамШың" в принудительном порядке. Кроме того, по решению суда компания повторно выполнила ремонтные работы в поселке на сумму 11,2 миллиона тенге.

Правозащитник Бауыржан Заки получил официальный ответ от акимата Бурлинского района, где сообщалось, что взыскание средств и переделка дорожного полотна полностью завершены. По его данным, распоряжением акима Бурлинского района от 28 января 2026 года Дастан Акмамбетов был временно отстранён от должности акима Приурального сельского округа.

В настоящее время уголовное дело рассматривает судья Бурлинского районного суда Асель Ускембаева. Дастана Акмамбетова обвиняют по статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Айбара Галымжанова обвиняют по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

Следствие установило, что в июне 2021 года районный отдел ЖКХ и ТОО "ШамШың" заключили договор на капитальный ремонт внутренних дорог села Бурлин на сумму 335,9 миллиона тенге со сроком выполнения в 5 месяцев. Однако подрядная организация не выполнила свои обязательства в полном объёме и в установленные сроки.